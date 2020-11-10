https://ria.ru/20201110/huawei-1583882887.html

Huawei представил в России Mate 40 Pro — смартфон, который удивляет

Huawei представил в России Mate 40 Pro — смартфон, который удивляет

Компания Huawei представляет в России новый флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro. Его предзаказ уже стартовал, а в открытой продаже гаджет появится 20... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:40

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россия

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Huawei представляет в России новый флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro. Его предзаказ уже стартовал, а в открытой продаже гаджет появится 20 ноября. Главные особенности — это прежде всего лучшая, по оценке профессионалов, система ультракамер среди смартфонов, а также самая высокая мощность среди флагманов Huawei.Семь фактов о Huawei Mate 40 Pro, которые удивят каждогоФакт номер 1 — более 15 миллиардов транзисторов насчитывает новый пятинанометровый процессор Kirin 9000 5G, созданный специально для Huawei Mate 40 Pro. Процессор обеспечивает высокий уровень производительности и эффективную работу в режиме многозадачности, качественно и быстро обрабатывает большие объемы данных с применением искусственного интеллекта.Смартфон предлагает любителям мобильного гейминга огромный запас мощности — современные игровые тайтлы запускаются на максимальных настройках графики, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду даже в динамичных сценах.В дополнение к умным решениям процессора комфортное использование смартфона поддерживает также интерфейс EMUI 11 — это новая версия фирменной надстройки Huawei для операционной системы Android. С ней система работает быстрее и стабильнее.Факт номер 2 — широкий безрамочный Flex OLED-экран с диагональю 6,76 дюйма и разрешением 2772 х 1344 пикселей. При этом крупным Huawei Mate 40 Pro не ощущается, потому что он получился легким и тонким. У дисплея Mate 40 Pro закругленные на 88 градусов грани, благодаря чему смартфон удобно лежит в руке, а также приковывает внимание окружающих.Факт номер 3 — 100 градусов и даже больше — это угол съемки ультракамер Huawei Mate 40 Pro. Фронтальная камера автоматически распознает, снимаете вы селфи или групповое фото, и переключает режимы, чтобы в кадр поместилось больше друзей. Оптические линзы камер созданы с применением технологии FREE-FORM, что позволяет избежать искажения пропорций при съемке на широкоугольный объектив.Система камер смартфона Huawei Mate 40 Pro разработана в сотрудничестве с компанией Leica. В новинке сделан акцент на высокое качество видеосъемки как на основную, так и на фронтальную камеры. Ролики получаются яркими и детализированными независимо от освещения. Съемку можно вести в разрешении 4K, переключаясь между обычным режимом и, например, замедленным — в селфи-камере такие возможности появились впервые.Смартфон получил и другие особенности, связанные с камерой. Так, здесь есть следящий автофокус, благодаря которому объект съемки всегда остается в центре кадра. Раньше такое было доступно лишь на профессиональных видеокамерах. А с использованием функции направленного микрофона Audio Focus и Audio Zoom при съемке видео Huawei Mate 40 Pro буквально слышит и записывает звуки на расстоянии.Помимо основного модуля 50 мегапикселей и ультраширокоугольного кинообъектива 20 мегапикселей, камера Huawei Mate 40 Pro оснащена также телеобъективом перископной конструкции 12 мегапикселей, поддерживающим десятикратное гибридное зуммирование и 50-кратное оптическое зуммирование. Пожалуй, Huawei Mate 40 Pro обладает одним из лучших телеобъективов на рынке, возможности которого действительно поражают.Наконец, Huawei Mate 40 Pro признан новым лидером профессионального рейтинга DxOMark. Смартфон занимает первое место в общем зачете с 136 баллами и также возглавляет список фронтальных камер с результатом 104 балла. Эксперты рейтинга признают, что смартфон отличается широким динамическим диапазоном основной камеры даже при недостаточном освещении, моментальной фокусировкой и точным балансом белого.Факт номер 4 — автономность. При всех своих продвинутых возможностях Huawei Mate 40 Pro не требует частой подзарядки. Во-первых, потому, что у него достаточно большая батарея 4400 мАч. Во-вторых, потому, что 5-нм процессор обеспечивает эффективное энергопотребление. Создателям Huawei Mate 40 Pro удалось чудо — смартфон при интенсивной нагрузке и режиме экрана 90 герц может проработать без подзарядки двое суток, что является отличным результатом в сегменте флагманов.Huawei Mate 40 Pro поддерживает технологию быстрой зарядки Huawei SuperCharge с мощностью 66 ватт и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge 50 ватт. Подключив комплектную проводную зарядку к смартфону, удалось восполнить 87 процентов заряда за полчаса, а стопроцентная емкость была достигнута за 46 минут! А еще тут есть реверсивная беспроводная зарядка, с помощью которой Huawei Mate 40 Pro способен поделиться энергией с совместимыми наушниками, часами или даже другим смартфоном.Факт номер 5 — мистический серебристый корпус. Именно в этом оттенке Huawei Mate 40 Pro будет доступен в России. Смартфон меняет свой цвет в зависимости от освещения, становясь то сине-красным, то перламутрово-розовым с благородным зеленым оттенком.Объективы основной камеры Huawei Mate 40 Pro симметрично вписаны в сияющее гало Space Ring — элегантное дизайнерское решение формирует узнаваемый стиль серии Mate.Факт номер 6 — в два раза увеличен срок службы флагмана по сравнению с предыдущими моделями серии. В Huawei посчитали, что даже после 36 месяцев использования износ составит всего 2,5 процента. Иными словами, даже после трех лет эксплуатации смартфон не будет подтормаживать. Как утверждают в Huawei, "Mate 40 Pro, созданный быстрым, остается быстрым".И наконец, факт номер 7 — Huawei Mate 40 Pro поддерживает управление жестами и даже взглядами.Не касаясь экрана, взмахните ладонью вверх и вниз, влево и вправо, чтобы просмотреть фотографии или пролистать страницы в электронной книге. Достаточно сжать кулак, чтобы сделать скриншот, или подвинуть ладонь к экрану, чтобы ответить на вызов.Совершенной фантастикой выглядит то, как смартфон угадывает взгляд пользователя. Достаточно посмотреть на Huawei Mate 40 Pro, чтобы разблокировать его, активировать заставку на экране или снизить громкость входящего вызова. При этом смартфон определяет, что на экран смотрит кто-то другой, и защищает уведомления из мессенджеров от любопытных глаз.Навстречу будущемуHuawei Mate 40 Pro выглядит на фоне конкурентов как настоящий вестник будущего, который обогнал на несколько шагов индустрию. При стоимости в 89 999 рублей в России смартфон фактически лишен слабых мест. Выдающаяся производительность, впечатляющий экран, сбалансированная система камер, отличная автономность — далеко не весь список плюсов нового флагмана Huawei, за который его обязательно оценят на рынке.Одновременно с Huawei Mate 40 Pro на российский рынок также выходят новые наушники Huawei FreeBuds Studio и музыкальная колонка Huawei Sound. Huawei FreeBuds Studio — первые беспроводные полноразмерные наушники Huawei с интеллектуальным шумоподавлением, студийным качеством звука, широким частотным диапазоном и возможностью одновременного подключения к двум устройствам. Huawei Sound — первая Hi-Fi аудиоколонка Huawei с футуристичным дизайном и объемным звучанием, оснащенная четырьмя динамиками с открытой акустикой и видимой вибрацией.

https://ria.ru/20201026/huawei-1581536994.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, huawei technologies, технологии