https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html

Реальность встала на пути Грузии в Европу

Реальность встала на пути Грузии в Европу

В Грузии продолжаются акции протеста, объявленные бессрочными: оппозиция не признает результаты прошедших 31 октября парламентских выборов и требует назначения... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

грузия

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В Грузии продолжаются акции протеста, объявленные бессрочными: оппозиция не признает результаты прошедших 31 октября парламентских выборов и требует назначения новых. Полиция уже неоднократно применяла водометы для разгона митингующих.Семнадцатилетний путь закавказской республики в Европу окончательно превратился в трагифарс.Семнадцатилетний — потому что именно с протестов против фальсификации итогов парламентских выборов в ноябре 2003 года началась та самая "революция роз", в результате которой ушел с президентского поста Эдуард Шеварднадзе, начал свой путь как знаковая политическая фигура Михаил Саакашвили и был заложен важнейший камень в основу всемирного мифа о цветных революциях.С тех пор Грузия последовательно придерживается сделанного тогда выбора. Вот только при минимальном внимании прекрасно видно, что скоро уже два десятилетия страна усердно движется по беговой дорожке — и, судя по всему, сходить с нее не намерена.Согласно обнародованным данным, победу на нынешних парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", получившая поддержку более 48 процентов избирателей. На втором месте "Единое национальное движение" с 27 процентами. Для остальных политических сил итоги оказались совсем уж разочаровывающими — в районе статистической погрешности, включая находящуюся на третьем месте "Европейскую Грузию", чей результат не дотянул до четырех процентов голосов.Евроатлантизм, "внедрение западных ценностей", вступление страны в ЕС и НАТО, "восстановление территориальной целостности" (и, как следствие, борьба против "страны-оккупанта") являются ключевыми пунктами программы всех упомянутых партий.Различия между ними кроются в несколько иной плоскости."Единое национальное движение" — партия Михаила Саакашвили, которая уже семь лет вынуждена функционировать без своего основателя. Тот покинул Грузию в октябре 2013-го, даже не дождавшись пары недель до официального окончания своего президентского срока: у него впереди были Европа, США и Украина.Впрочем, бывший одесский губернатор, а ныне глава Исполнительного комитета Национального Совета реформ Украины держит руку на политическом пульсе родины. Он заявил о готовности включиться в борьбу оппозиции (главную скрипку в нынешних протестах играет, разумеется, ЕНД) за назначение новых выборов, заверив, что ему не нужны должности, а думает он лишь о "спасении" Грузии.Детище Саакашвили по примеру своего основателя известно истерическим популизмом — особенно по российскому, вернее, антироссийскому направлению. Чуть-чуть более взвешенная в этом смысле позиция действующего руководства страны регулярно дает поводы для нападок на него за "сотрудничество с оккупантами" и "предательство национальных интересов". Прошлогодний громкий скандал в отношениях с Москвой и последовавшие массовые протесты в Грузии стали очень характерным штрихом к картине политической жизни страны.В результате Грузия в этот раз вновь выбирала между скандальными западными марионетками, политически полностью обанкротившимися за почти десять лет пребывания у власти, и хрестоматийной олигархией постсоветского разлива — и все это в шуршаще-блестящей евроатлантической обертке с обеих сторон.При этом в реальности страна живет ровно перед теми же проблемами, что заставили ее в свое время подняться против Эдуарда Шеварднадзе: тяжелая экономическая ситуация, крайняя бедность значительной части населения, коррупция властей предержащих.Правда, 2020 год добавил новых красок в виде эпидемии коронавируса и краха туристического сектора, который за последние годы стал одним из важнейших для экономики Грузии. В 2019-м страна заработала на туристах три миллиарда долларов — при общем объеме ВВП в 15 миллиардов. В этом году республика недосчитается 2,5 миллиарда — отрасль откатилась на 20 лет назад.В то же время неправильно было бы говорить, что Грузия вообще ничего не получила от своего евроатлантического выбора. В конце концов, Запад действительно регулярно выражает поддержку — преимущественно моральную — республике и ее властям. Вот и на этот раз наблюдатели ОБСЕ признали состоявшиеся 31 октября выборы "конкурентными и прошедшими в целом с соблюдением всех фундаментальных свобод".Правда, тут пришла беда откуда не ждали.Михаил Саакашвили разместил в фейсбуке большой пост, в котором рассказал о своей дружбе с "новым президентом США Джо Байденом", проиллюстрировав текст многочисленными совместными фотографиями. Завершил он выразительным пассажем: "Сейчас, когда народ Грузии борется за то, чтобы вернуть себе украденные выборы, на которых оппозиция одержала убедительную победу, и победу которой украли, люди с ценностями в Белом доме нам очень нужны".Поскольку выдающийся грузинско-украинский политический авантюрист и впрямь обладает неплохими связями в Вашингтоне, никак нельзя исключать, что там могут посоветовать ОБСЕ пересмотреть позицию в отношении выборов в Грузии — и можно быть уверенным, что рекомендация будет услышана.Другого евроатлантизма у Запада для Грузии нет.

https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/gruziya-1583647818.html

https://ria.ru/20190622/1555799791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/saakashvili-1583412767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/gruziya-1583643094.html

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грузия, авторы