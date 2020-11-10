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Вологодская область
https://ria.ru/20201110/gospital-1583981894.html
В Вологде открыли четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19
В Вологде открыли четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19
Четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19, рассчитанный на триста коек, открыли во вторник в Вологде, сообщил первый заместитель губернатора области... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:53
2020-11-10T17:53
вологодская область
коронавирус covid-19
здоровье - общество
вологда
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ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. Четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19, рассчитанный на триста коек, открыли во вторник в Вологде, сообщил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.Таким образом областной коечный фонд достиг почти 1,2 тысяч единиц.Лечебное заведение открыто на базе городской больнице номер 1."В госпиталь будут поступать пациенты из Вологды и восточных районов региона. При этом, поскольку мы перепрофилируем терапевтический корпус, пациенты по направлениям кардиология, неврология, гастроэнтерология и пульмонология по показаниям будут маршрутизированы в Вологодскую областную больницу", - сказал Кольцов.Он пояснил, что моногоспитали рассчитаны на прием пациентов, заболевание которых протекает в средней и тяжелой форме, таких с каждым днем становится все больше. В соответствии с рекомендациями Минздрава пациентов в стабильном состоянии сегодня выписывают домой при условии соблюдения нескольких условий: изоляции пациента в отдельной комнате дома, если это не коммунальная квартира, не общежитие и если с пациентом не проживают лица с хроническими заболеваниями и те, кто старше 65 лет.По словам Кольцова, открытие еще одного моногоспиталя позволит снизить процент занятости коек для коронавирусных больных, который на сегодня составляет 80%. На 10 ноября в регионе госпитализированы 934 человека, за весь период пандемии зафиксированы 8​,173 тысяч случаев инфекции, прирост за сутки составил 130 человек.
https://ria.ru/20201105/gospital-1583124897.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, вологда

В Вологде открыли четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19

17:53 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. Четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19, рассчитанный на триста коек, открыли во вторник в Вологде, сообщил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.
Таким образом областной коечный фонд достиг почти 1,2 тысяч единиц.
Лечебное заведение открыто на базе городской больнице номер 1.
"В госпиталь будут поступать пациенты из Вологды и восточных районов региона. При этом, поскольку мы перепрофилируем терапевтический корпус, пациенты по направлениям кардиология, неврология, гастроэнтерология и пульмонология по показаниям будут маршрутизированы в Вологодскую областную больницу", - сказал Кольцов.
Он пояснил, что моногоспитали рассчитаны на прием пациентов, заболевание которых протекает в средней и тяжелой форме, таких с каждым днем становится все больше. В соответствии с рекомендациями Минздрава пациентов в стабильном состоянии сегодня выписывают домой при условии соблюдения нескольких условий: изоляции пациента в отдельной комнате дома, если это не коммунальная квартира, не общежитие и если с пациентом не проживают лица с хроническими заболеваниями и те, кто старше 65 лет.
По словам Кольцова, открытие еще одного моногоспиталя позволит снизить процент занятости коек для коронавирусных больных, который на сегодня составляет 80%. На 10 ноября в регионе госпитализированы 934 человека, за весь период пандемии зафиксированы 8​,173 тысяч случаев инфекции, прирост за сутки составил 130 человек.
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Вологодская областьКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВологда
 
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