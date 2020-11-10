https://ria.ru/20201110/gospital-1583981894.html

В Вологде открыли четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19

В Вологде открыли четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19

Четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19, рассчитанный на триста коек, открыли во вторник в Вологде, сообщил первый заместитель губернатора области... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:53

2020-11-10T17:53

2020-11-10T17:53

вологодская область

коронавирус covid-19

здоровье - общество

вологда

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ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. Четвертый моногоспиталь для пациентов с COVID-19, рассчитанный на триста коек, открыли во вторник в Вологде, сообщил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов.Таким образом областной коечный фонд достиг почти 1,2 тысяч единиц.Лечебное заведение открыто на базе городской больнице номер 1."В госпиталь будут поступать пациенты из Вологды и восточных районов региона. При этом, поскольку мы перепрофилируем терапевтический корпус, пациенты по направлениям кардиология, неврология, гастроэнтерология и пульмонология по показаниям будут маршрутизированы в Вологодскую областную больницу", - сказал Кольцов.Он пояснил, что моногоспитали рассчитаны на прием пациентов, заболевание которых протекает в средней и тяжелой форме, таких с каждым днем становится все больше. В соответствии с рекомендациями Минздрава пациентов в стабильном состоянии сегодня выписывают домой при условии соблюдения нескольких условий: изоляции пациента в отдельной комнате дома, если это не коммунальная квартира, не общежитие и если с пациентом не проживают лица с хроническими заболеваниями и те, кто старше 65 лет.По словам Кольцова, открытие еще одного моногоспиталя позволит снизить процент занятости коек для коронавирусных больных, который на сегодня составляет 80%. На 10 ноября в регионе госпитализированы 934 человека, за весь период пандемии зафиксированы 8​,173 тысяч случаев инфекции, прирост за сутки составил 130 человек.

https://ria.ru/20201105/gospital-1583124897.html

вологда

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, вологда