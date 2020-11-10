https://ria.ru/20201110/gosduma-1584003586.html

В Госдуме предложили государству софинансировать религиозные организации

В Госдуме предложили государству софинансировать религиозные организации

Поддержать госфинансированием надежные благотворительные фонды и религиозные организации, а также снизить налоговую нагрузку бизнеса, который жертвует средства... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T20:23

2020-11-10T20:23

2020-11-10T20:24

религия и мировоззрение

религия

фонд президентских грантов

жилье

сергей гаврилов

общество

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МОСКВА,10 ноя – РИА Новости. Поддержать госфинансированием надежные благотворительные фонды и религиозные организации, а также снизить налоговую нагрузку бизнеса, который жертвует средства социально ориентированным НКО, предложил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, заявление которого имеется в распоряжении РИА Новости.Он отметил, что "возможности государства даже при распределении лекарств и налаживании сети оказания помощи очень ограничены", что показала пандемия, и предложил поддержать "народную благотворительность"."Представляется целесообразным сформировать закрытый список централизованных религиозных организаций и благотворительных фондов, которые являются надежными, и работа с ними не содержит рисков. Деятельность организаций из указанного списка должна софинансироваться государством", - сказал Гаврилов.Он также предложил "поддержать бизнес", а именно "уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль тех организаций, которые будут жертвовать имущество, включая денежные средства, религиозным организациями и СОНКО (социально ориентированные НКО – ред.)". "Это издержки, прежде всего, на помощь одиноким пожилым людям, многодетным семьям, помощь по реабилитации после COVID", - подчеркнул парламентарий.По его словам, необходимо также кратно поднять объем финансирования Фонда президентских грантов, "который должен стать мегарегулятором и мегареестром межрегиональных проектов по оказанию помощи людям, которым требуется реальная помощь"."Это позволит не только вовлечь людей и бизнес в сферу благотворительности, но и изменить качество нашего общества, сделать его более солидарным, милосердным, и снять ряд острых противоречий, растущих в обществе", - заключил Гаврилов.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, фонд президентских грантов, жилье, сергей гаврилов, общество