https://ria.ru/20201110/gosduma-1583940276.html
Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:06
2020-11-10T15:06
2020-11-10T15:08
михаил мишустин
алексей чекунков
дальний восток
арктика
госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник предложил назначить главой Минвостокразвития Чекункова, который ранее занимал пост генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. В понедельник профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал предложенную кандидатуру.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.
https://ria.ru/20201110/transport-1583940117.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, алексей чекунков, дальний восток, арктика, госдума рф, политика