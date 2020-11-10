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Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:06
2020-11-10T15:08
михаил мишустин
алексей чекунков
дальний восток
арктика
госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник предложил назначить главой Минвостокразвития Чекункова, который ранее занимал пост генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. В понедельник профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал предложенную кандидатуру.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.
https://ria.ru/20201110/transport-1583940117.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
дальний восток
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михаил мишустин, алексей чекунков, дальний восток, арктика, госдума рф, политика

Госдума утвердила кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития

15:06 10.11.2020 (обновлено: 15:08 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков
Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник утвердила кандидатуру Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник предложил назначить главой Минвостокразвития Чекункова, который ранее занимал пост генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. В понедельник профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал предложенную кандидатуру.
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
15:06
Госдума утвердила кандидатуру Савельева на пост министра транспорта
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 11:36
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Михаил МишустинАлексей ЧекунковДальний ВостокАрктикаГосдума РФПолитика
 
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