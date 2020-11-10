https://ria.ru/20201110/germaniya-1583934526.html

В Германии ждут улучшения ситуации с "Северным потоком — 2" при Байдене

В Германии ждут улучшения ситуации с "Северным потоком — 2" при Байдене

Санкции против "Северного потока — 2" должны уйти из повестки с приходом президента США Джо Байдена, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:50

2020-11-10T14:50

2020-11-10T14:50

северный поток — 2

восточная европа

джо байден

сша

в мире

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БЕРЛИН, 10 ноя – РИА Новости. Санкции против "Северного потока — 2" должны уйти из повестки с приходом президента США Джо Байдена, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики – ассоциации, объединяющей немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Американское вмешательство в европейские дела должно быть в прошлом. США и ЕС нужны друг другу как равные партнеры. В политике санкций мы должны вернуться к скоординированной процедуре, основанной на международном праве. Угроза санкций против такого европейского энергетического проекта, как "Северный поток — 2", должна быть исключена из обсуждения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/shtraf-1583826230.html

восточная европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, восточная европа, джо байден, сша, в мире