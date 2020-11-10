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В Германии ждут улучшения ситуации с "Северным потоком — 2" при Байдене
В Германии ждут улучшения ситуации с "Северным потоком — 2" при Байдене
Санкции против "Северного потока — 2" должны уйти из повестки с приходом президента США Джо Байдена, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:50
2020-11-10T14:50
северный поток — 2
восточная европа
джо байден
сша
в мире
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БЕРЛИН, 10 ноя – РИА Новости. Санкции против "Северного потока — 2" должны уйти из повестки с приходом президента США Джо Байдена, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики – ассоциации, объединяющей немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве."Американское вмешательство в европейские дела должно быть в прошлом. США и ЕС нужны друг другу как равные партнеры. В политике санкций мы должны вернуться к скоординированной процедуре, основанной на международном праве. Угроза санкций против такого европейского энергетического проекта, как "Северный поток — 2", должна быть исключена из обсуждения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/shtraf-1583826230.html
восточная европа
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северный поток — 2, восточная европа, джо байден, сша, в мире

В Германии ждут улучшения ситуации с "Северным потоком — 2" при Байдене

14:50 10.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 10 ноя – РИА Новости. Санкции против "Северного потока — 2" должны уйти из повестки с приходом президента США Джо Байдена, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики – ассоциации, объединяющей немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
"Американское вмешательство в европейские дела должно быть в прошлом. США и ЕС нужны друг другу как равные партнеры. В политике санкций мы должны вернуться к скоординированной процедуре, основанной на международном праве. Угроза санкций против такого европейского энергетического проекта, как "Северный поток — 2", должна быть исключена из обсуждения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Северный поток — 2Восточная ЕвропаДжо БайденСШАВ мире
 
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