https://ria.ru/20201110/gaz-1583880788.html

"Газпром экспорт" направил Польше заявку на повышение цен на газ

"Газпром экспорт" направил Польше заявку на повышение цен на газ

"Газпром экспорт" направил польской PGNiG предложение о повышении цены на газ с ноября 2020 года. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:51

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pgnig

газпром экспорт

экономика

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Газпром экспорт" направил польской PGNiG предложение о повышении цены на газ с ноября 2020 года."Действуя в соответствии с условиями контракта, ООО "Газпром экспорт" 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону ее повышения", — заявили в компании.В Варшаве подтвердили получение документа и заявили, что считают его безосновательным и не соответствующим формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте.Ранее PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом". Компания отмечала, что в соответствии с контрактом раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".Так называемый Ямальский контракт предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Страна при этом по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров. Соглашение действует до 2022-го.

https://ria.ru/20201104/shtraf-1583053817.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pgnig, газпром экспорт, экономика