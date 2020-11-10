Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201110/foo-fighters-1583692316.html
Группа Foo Fighters выпустила новую песню
Группа Foo Fighters выпустила новую песню
Американская рок-группа Foo Fighters на шоу Saturday Night Live представила новую песню "Shame shame", которая войдет в грядущий десятый студийный альбом... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:49
2020-11-10T19:49
культура
музыка
новости культуры
foo fighters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583697788_0:176:2725:1709_1400x0_80_0_0_5bfc31cc3b41183995fb4896011ec168.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Американская рок-группа Foo Fighters на шоу Saturday Night Live представила новую песню "Shame shame", которая войдет в грядущий десятый студийный альбом музыкантов Medicine at midnight, сообщает Louder. В "Shame shame" под ритмичные риффы участники рассказывают о герое, который безответно и буквально "до стыда" влюблен в девушку. Ради нее он готов стать "кем угодно", например, "луной" и даже "войной". Послушать или скачать трек можно на всех цифровых платформах. Альбом Medicine at midnight, состоящий из девяти песен, выйдет 5 февраля 2021 года. Но предзаказ на него доступен уже сейчас.
https://ria.ru/20201107/armenia-1583409035.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583697788_0:0:2726:2045_1400x0_80_0_0_d682ff35c364be5650d399e03984f2bd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, foo fighters

Группа Foo Fighters выпустила новую песню

19:49 10.11.2020
 
CC BY 2.0 / Raph_PH / Рок-группа "Foo Fighters"
Рок-группа Foo Fighters - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
CC BY 2.0 / Raph_PH /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Американская рок-группа Foo Fighters на шоу Saturday Night Live представила новую песню "Shame shame", которая войдет в грядущий десятый студийный альбом музыкантов Medicine at midnight, сообщает Louder.

"Эта песня выделяется в трек-листе, – рассказал гитарист Крис Шифлетт. – Она определенно немного отличается от всего того, что мы делали раньше и от пластинки в целом. Хотя в альбоме есть много композиций, которые, как и эта, основаны на груве".

В "Shame shame" под ритмичные риффы участники рассказывают о герое, который безответно и буквально "до стыда" влюблен в девушку. Ради нее он готов стать "кем угодно", например, "луной" и даже "войной".
Послушать или скачать трек можно на всех цифровых платформах. Альбом Medicine at midnight, состоящий из девяти песен, выйдет 5 февраля 2021 года. Но предзаказ на него доступен уже сейчас.
Ежегодный международный музыкальный фестиваль Park Live - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 00:34Культура
System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
 
КультураМузыкаНовости культурыFoo Fighters
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния