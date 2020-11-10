https://ria.ru/20201110/foo-fighters-1583692316.html
Группа Foo Fighters выпустила новую песню
Группа Foo Fighters выпустила новую песню
Американская рок-группа Foo Fighters на шоу Saturday Night Live представила новую песню "Shame shame", которая войдет в грядущий десятый студийный альбом... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:49
2020-11-10T19:49
2020-11-10T19:49
культура
музыка
новости культуры
foo fighters
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Американская рок-группа Foo Fighters на шоу Saturday Night Live представила новую песню "Shame shame", которая войдет в грядущий десятый студийный альбом музыкантов Medicine at midnight, сообщает Louder. В "Shame shame" под ритмичные риффы участники рассказывают о герое, который безответно и буквально "до стыда" влюблен в девушку. Ради нее он готов стать "кем угодно", например, "луной" и даже "войной". Послушать или скачать трек можно на всех цифровых платформах. Альбом Medicine at midnight, состоящий из девяти песен, выйдет 5 февраля 2021 года. Но предзаказ на него доступен уже сейчас.
https://ria.ru/20201107/armenia-1583409035.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, foo fighters