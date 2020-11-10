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Российское движение школьников запустило флешмоб о безопасности на дороге
Российское движение школьников запустило флешмоб о безопасности на дороге
Российское движение школьников (РДШ) и лейбл Black Star сняли совместный клип "Человек-мел", выпуск которого приурочен ко Дню полиции. В клипе в популярной... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:25
2020-11-10T17:25
россия
российское движение школьников
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российское движение школьников (РДШ) и лейбл Black Star сняли совместный клип "Человек-мел", выпуск которого приурочен ко Дню полиции. В клипе в популярной среди современных школьников форме рассказывается о правилах поведения на дороге.Также в День сотрудника органов внутренних дел РДШ объявило о проведении флешмоба "ПДДэнс". Организаторы акции предлагают снять всем желающим свою версию клипа "Человек-мел", которая бы наглядно призывала к безопасному поведению на улице.Флешмоб продлится по 20 ноября – дня, объявленного ООН Всемирным днем ребенка."Часто кажется, что жить не по правилам – это круто. Шаг влево, шаг вправо, за черту. Но есть законы жизни, которые сами по себе являются правилами. У природы – свои, на дороге – свои. От популярности до трагедии всего шаг. Известный блогер или человек-мел? Решать тебе. А пока думаешь, мы совместно с Blask Star выпустили новый хит. Начинаем всероссийский #ПДДэнс в День Полиции! Повторяй движения, соблюдай правила", – представила новый клип исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.Отмечается, что флешмоб одновременно проводится во всех соцсетях, которые популярны сейчас среди школьников. Кадры из лучших видео войдут в итоговый клип "Человек-мел". Ролик станет частью материалов для занятий по безопасности на дорогах, которые традиционно проводятся во всех школах.
https://ria.ru/20200917/shkolniki-1577380159.html
россия
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россия, российское движение школьников, общество

Российское движение школьников запустило флешмоб о безопасности на дороге

17:25 10.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходный переход на одной из улиц в Москве
Пешеходный переход на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российское движение школьников (РДШ) и лейбл Black Star сняли совместный клип "Человек-мел", выпуск которого приурочен ко Дню полиции. В клипе в популярной среди современных школьников форме рассказывается о правилах поведения на дороге.
Также в День сотрудника органов внутренних дел РДШ объявило о проведении флешмоба "ПДДэнс". Организаторы акции предлагают снять всем желающим свою версию клипа "Человек-мел", которая бы наглядно призывала к безопасному поведению на улице.
Флешмоб продлится по 20 ноября – дня, объявленного ООН Всемирным днем ребенка.
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"Часто кажется, что жить не по правилам – это круто. Шаг влево, шаг вправо, за черту. Но есть законы жизни, которые сами по себе являются правилами. У природы – свои, на дороге – свои. От популярности до трагедии всего шаг. Известный блогер или человек-мел? Решать тебе. А пока думаешь, мы совместно с Blask Star выпустили новый хит. Начинаем всероссийский #ПДДэнс в День Полиции! Повторяй движения, соблюдай правила", – представила новый клип исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.
Отмечается, что флешмоб одновременно проводится во всех соцсетях, которые популярны сейчас среди школьников. Кадры из лучших видео войдут в итоговый клип "Человек-мел". Ролик станет частью материалов для занятий по безопасности на дорогах, которые традиционно проводятся во всех школах.
 
РоссияРоссийское движение школьниковОбщество
 
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