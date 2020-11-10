https://ria.ru/20201110/evraziya-1583949212.html

ШОС предпримет шаги против растущих угроз на евразийском пространстве

ШОС предпримет шаги против растущих угроз на евразийском пространстве

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам на евразийском... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:44

2020-11-10T15:44

2020-11-10T15:44

шос

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583912388_0:297:3112:2048_1400x0_80_0_0_042b5705c285b4c7667d18b38efde7d7.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам на евразийском пространстве, сообщается в Московской декларации совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте Кремля."ШОС как ответственный и влиятельный участник международных усилий по обеспечению мира и стабильного развития на евразийском пространстве будет и далее предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам в регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201110/evraziya-1583948716.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, в мире