https://ria.ru/20201110/evraziya-1583949212.html
ШОС предпримет шаги против растущих угроз на евразийском пространстве
ШОС предпримет шаги против растущих угроз на евразийском пространстве
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам на евразийском... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:44
2020-11-10T15:44
2020-11-10T15:44
шос
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам на евразийском пространстве, сообщается в Московской декларации совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте Кремля."ШОС как ответственный и влиятельный участник международных усилий по обеспечению мира и стабильного развития на евразийском пространстве будет и далее предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201110/evraziya-1583948716.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, в мире