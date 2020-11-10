https://ria.ru/20201110/evraziya-1583948716.html
Члены ШОС поддержали укрепление безопасности в Евразии
Члены ШОС поддержали укрепление безопасности в Евразии
Члены Шанхайской организации сотрудничества поддерживают укрепление безопасности в Евразии на основе невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:40
2020-11-10T15:40
2020-11-10T15:42
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества поддерживают укрепление безопасности в Евразии на основе невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров, сообщается на сайте Кремля."Государства-члены подтверждают свою неизменную поддержку процессам укрепления равной и неделимой безопасности в Евразии на основе принципов верховенства международного права, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", - говорится в московской декларации Совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте.
https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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