https://ria.ru/20201110/evraziya-1583948716.html

Члены ШОС поддержали укрепление безопасности в Евразии

Члены ШОС поддержали укрепление безопасности в Евразии

Члены Шанхайской организации сотрудничества поддерживают укрепление безопасности в Евразии на основе невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:40

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евразия

шос

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества поддерживают укрепление безопасности в Евразии на основе невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров, сообщается на сайте Кремля."Государства-члены подтверждают свою неизменную поддержку процессам укрепления равной и неделимой безопасности в Евразии на основе принципов верховенства международного права, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров", - говорится в московской декларации Совета глав государств-членов ШОС, опубликованной на сайте.

https://ria.ru/20201110/putin-1583901555.html

евразия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразия, шос, в мире