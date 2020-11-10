https://ria.ru/20201110/ekonomika-1583922550.html

Путин оценил идею облегчить долговое бремя развивающимся экономикам

Путин оценил идею облегчить долговое бремя развивающимся экономикам

Глобальная инициатива по облегчению долгового бремени развивающимся экономикам важна, Россия постоянно делает шаги для снижения долгового бремени партнеров,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:55

2020-11-10T13:55

2020-11-10T13:55

имран хан

владимир путин

пакистан

экономика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глобальная инициатива по облегчению долгового бремени развивающимся экономикам важна, Россия постоянно делает шаги для снижения долгового бремени партнеров, которые нуждаются в поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин.Во вторник Путин по видеосвязи провел заседание совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встрече он поддержал ряд тезисов, которые в своем выступлении озвучил премьер-министр Пакистана Имран Хан."Вы затронули много очень важных тем. Одна из них, безусловно, - это глобальная инициатива по облегчению долгового бремени развивающимся экономикам. Кстати говоря, Россия здесь вносит существенный вклад, имея в виду снижение этого долгового бремени для наших партнеров. И мы предпринимаем шаги на этом направлении целенаправленно, постоянно, делаем это, понимая всю важность того, чтобы расчистить финансы тех стран, которые нуждаются в поддержке", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201110/ekonomika-1583901769.html

пакистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

имран хан, владимир путин, пакистан, экономика