https://ria.ru/20201110/ekonomika-1583901769.html

Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, заявил Путин

Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, заявил Путин

Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, привела к рецессии, среднее падение экономик в странах ШОС составит 3,2%, заявил президент России... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:26

2020-11-10T12:26

2020-11-10T12:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

цены на нефть

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, привела к рецессии, среднее падение экономик в странах ШОС составит 3,2%, заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран ШОС."Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по экономике, привела к глобальной рецессии. Конечно, трудности не обошли и нашу организацию. По расчетам, среднее падение экономик государств-членов ШОС в 2020 году составит 3,2%. Это меньше, чем в мире, во всяком случае, так предполагается", - сказал он на саммите.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, цены на нефть, владимир путин, в мире