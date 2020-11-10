https://ria.ru/20201110/ekonomika-1583901769.html
Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, заявил Путин
Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, заявил Путин
Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, привела к рецессии, среднее падение экономик в странах ШОС составит 3,2%, заявил президент России... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:26
2020-11-10T12:26
2020-11-10T12:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
цены на нефть
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Пандемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, привела к рецессии, среднее падение экономик в странах ШОС составит 3,2%, заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран ШОС."Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по экономике, привела к глобальной рецессии. Конечно, трудности не обошли и нашу организацию. По расчетам, среднее падение экономик государств-членов ШОС в 2020 году составит 3,2%. Это меньше, чем в мире, во всяком случае, так предполагается", - сказал он на саммите.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, цены на нефть, владимир путин, в мире