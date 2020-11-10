Защита отправила запрос в УФСИН об условиях содержания Ефремова в колонии
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Защита Михаила Ефремова направила запрос в УФСИН по Белгородской области, чтобы узнать, как обустроился в колонии актер, рассказал РИА Новости его адвокат Петр Хархорин.
Ранее стало известно, что Ефремов, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапирован в одну из колоний Белгородской области.
"Мы вчера направили запрос в УФСИН Белгородской области, но ответа пока не получили", - сообщил Хархорин.
Он не смог уточнить, находится ли Ефремов сейчас на карантине.
Защита пока наверняка не знает, в какой колонии будет отбывать наказание артист. "Мы предполагаем, что это будет четвертая колония, но это предположение на уровне слухов", - заметил Хархорин.
В этой колонии мотали срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.