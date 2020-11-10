https://ria.ru/20201110/efremov-1583911673.html

Защита отправила запрос в УФСИН об условиях содержания Ефремова в колонии

Защита отправила запрос в УФСИН об условиях содержания Ефремова в колонии

Защита Михаила Ефремова направила запрос в УФСИН по Белгородской области, чтобы узнать, как обустроился в колонии актер, рассказал РИА Новости его адвокат Петр... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:09

2020-11-10T13:09

2020-11-10T13:09

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михаил ефремов

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происшествия

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Защита Михаила Ефремова направила запрос в УФСИН по Белгородской области, чтобы узнать, как обустроился в колонии актер, рассказал РИА Новости его адвокат Петр Хархорин.Ранее стало известно, что Ефремов, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапирован в одну из колоний Белгородской области."Мы вчера направили запрос в УФСИН Белгородской области, но ответа пока не получили", - сообщил Хархорин.Он не смог уточнить, находится ли Ефремов сейчас на карантине.Защита пока наверняка не знает, в какой колонии будет отбывать наказание артист. "Мы предполагаем, что это будет четвертая колония, но это предположение на уровне слухов", - заметил Хархорин.В этой колонии мотали срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201107/efremov-1583522231.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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