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Защита отправила запрос в УФСИН об условиях содержания Ефремова в колонии
Защита отправила запрос в УФСИН об условиях содержания Ефремова в колонии
Защита Михаила Ефремова направила запрос в УФСИН по Белгородской области, чтобы узнать, как обустроился в колонии актер, рассказал РИА Новости его адвокат Петр... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:09
2020-11-10T13:09
дтп с участием михаила ефремова
уфсин по москве
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москва
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Защита Михаила Ефремова направила запрос в УФСИН по Белгородской области, чтобы узнать, как обустроился в колонии актер, рассказал РИА Новости его адвокат Петр Хархорин.Ранее стало известно, что Ефремов, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапирован в одну из колоний Белгородской области."Мы вчера направили запрос в УФСИН Белгородской области, но ответа пока не получили", - сообщил Хархорин.Он не смог уточнить, находится ли Ефремов сейчас на карантине.Защита пока наверняка не знает, в какой колонии будет отбывать наказание артист. "Мы предполагаем, что это будет четвертая колония, но это предположение на уровне слухов", - заметил Хархорин.В этой колонии мотали срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201107/efremov-1583522231.html
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дтп с участием михаила ефремова, уфсин по москве, михаил ефремов, москва, происшествия

Защита отправила запрос в УФСИН об условиях содержания Ефремова в колонии

13:09 10.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Защита Михаила Ефремова направила запрос в УФСИН по Белгородской области, чтобы узнать, как обустроился в колонии актер, рассказал РИА Новости его адвокат Петр Хархорин.
Ранее стало известно, что Ефремов, осужденный на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапирован в одну из колоний Белгородской области.
"Мы вчера направили запрос в УФСИН Белгородской области, но ответа пока не получили", - сообщил Хархорин.
Он не смог уточнить, находится ли Ефремов сейчас на карантине.
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Защита пока наверняка не знает, в какой колонии будет отбывать наказание артист. "Мы предполагаем, что это будет четвертая колония, но это предположение на уровне слухов", - заметил Хархорин.
В этой колонии мотали срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
 
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