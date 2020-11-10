https://ria.ru/20201110/dtp-1583889990.html
В Тверской области перевернулся грузовик, пострадали восемь человек
В Тверской области перевернулся грузовик, пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика ОАО "РЖД" с людьми на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе Тверской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:36
2020-11-10T11:36
2020-11-10T13:20
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика ОАО "РЖД" с людьми на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."На 166-м километре трассы опрокинулся в кювет грузовой автомобиль ГАЗ-53 с кунгом", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Опрокинувшаяся машина принадлежит ОАО "РЖД".
тверская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, происшествия