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В Тверской области перевернулся грузовик, пострадали восемь человек
В Тверской области перевернулся грузовик, пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика ОАО "РЖД" с людьми на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе Тверской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020
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тверская область
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика ОАО "РЖД" с людьми на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."На 166-м километре трассы опрокинулся в кювет грузовой автомобиль ГАЗ-53 с кунгом", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Опрокинувшаяся машина принадлежит ОАО "РЖД".
тверская область
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тверская область, происшествия

В Тверской области перевернулся грузовик, пострадали восемь человек

11:36 10.11.2020 (обновлено: 13:20 10.11.2020)
 
© Фото : УГИБДД Тверской областиОпрокидывание грузовика ОАО "РЖД" с людьми на федеральной трассе в Тверской области
Опрокидывание грузовика ОАО РЖД с людьми на федеральной трассе в Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : УГИБДД Тверской области
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика ОАО "РЖД" с людьми на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На 166-м километре трассы опрокинулся в кювет грузовой автомобиль ГАЗ-53 с кунгом", - сказал собеседник агентства.
Действия водителя при ДТП - РИА Новости, 1920, 16.06.2017
16 июня 2017, 12:36Инфографика
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Опрокинувшаяся машина принадлежит ОАО "РЖД".
 
Тверская областьПроисшествия
 
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