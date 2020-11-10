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В Тверской области перевернулся грузовик, пострадали восемь человек

В Тверской области перевернулся грузовик, пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика ОАО "РЖД" с людьми на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе Тверской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:36

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2020-11-10T13:20

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика ОАО "РЖД" с людьми на федеральной трассе М-9 в Зубцовском районе Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."На 166-м километре трассы опрокинулся в кювет грузовой автомобиль ГАЗ-53 с кунгом", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Опрокинувшаяся машина принадлежит ОАО "РЖД".

тверская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия