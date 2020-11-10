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https://ria.ru/20201110/donbass-1583968354.html
В ДНР раскритиковали идею Киева о новом документе по Донбассу
В ДНР раскритиковали идею Киева о новом документе по Донбассу
Планы Киева создать новый документ по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Будапештского меморандума лишены смысла, считает председатель Народного... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:55
2020-11-10T16:55
владимир бидёвка
донецкая народная республика
леонид кравчук
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Планы Киева создать новый документ по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Будапештского меморандума лишены смысла, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что власти Украины подготовят новый документ по урегулированию ситуации в регионе в рамках Будапештского меморандума."Очевидно, что это движение ради движения. Киев не хочет ничего делать для реального урегулирования, в очередной раз просто делая вид, что некая работа ведется. Однако по сути все эти высказывания не имеют ни смысла, ни даже потенциальной возможности быть реализованными", - сказал РИА Новости Бидёвка.Он отметил, что Будапештский меморандум – это "декларация намерений, а не международный договор или соглашение, соответственно, никаких обязательств на подписантов он не накладывает", о чем Киеву "уже не раз напоминали "западные партнёры". Во-вторых, по словам спикера парламента, в документе речь о посягательствах на территориальную целостность Украины извне, а конфликт в Донбассе – внутренний."Все попытки Украины "свернуть" с утвержденного маршрута (минских соглашений – ред.) – стремление к замораживанию конфликта, продолжению политических спекуляций, перенесению внутренних проблем на гипотетического внешнего врага… Люди, которые принимают решения в Киеве, делают всё для того, чтобы "Минск-2" не выполнялся. Придумывают ненужные альтернативные документы, затягивают переговорные процессы, заводят в тупик решения самых очевидных проблем", - считает Бидёвка.По его мнению, вместо этого Киеву следовало бы сосредоточиться на реальных шагах по урегулированию, попунктно прописанных в минских соглашениях."Но нет – у них очередной бессмысленный проект. Такие действия говорят сами о себе. Киев мира не хочет", - добавил Бидёвка.
https://ria.ru/20201107/donbass-1583507455.html
https://ria.ru/20201106/ukraina-1583385886.html
донецкая народная республика
киев
украина
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владимир бидёвка, донецкая народная республика, леонид кравчук, киев, украина, в мире

В ДНР раскритиковали идею Киева о новом документе по Донбассу

16:55 10.11.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Планы Киева создать новый документ по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Будапештского меморандума лишены смысла, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что власти Украины подготовят новый документ по урегулированию ситуации в регионе в рамках Будапештского меморандума.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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"Очевидно, что это движение ради движения. Киев не хочет ничего делать для реального урегулирования, в очередной раз просто делая вид, что некая работа ведется. Однако по сути все эти высказывания не имеют ни смысла, ни даже потенциальной возможности быть реализованными", - сказал РИА Новости Бидёвка.
Он отметил, что Будапештский меморандум – это "декларация намерений, а не международный договор или соглашение, соответственно, никаких обязательств на подписантов он не накладывает", о чем Киеву "уже не раз напоминали "западные партнёры". Во-вторых, по словам спикера парламента, в документе речь о посягательствах на территориальную целостность Украины извне, а конфликт в Донбассе – внутренний.
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"Все попытки Украины "свернуть" с утвержденного маршрута (минских соглашений – ред.) – стремление к замораживанию конфликта, продолжению политических спекуляций, перенесению внутренних проблем на гипотетического внешнего врага… Люди, которые принимают решения в Киеве, делают всё для того, чтобы "Минск-2" не выполнялся. Придумывают ненужные альтернативные документы, затягивают переговорные процессы, заводят в тупик решения самых очевидных проблем", - считает Бидёвка.
По его мнению, вместо этого Киеву следовало бы сосредоточиться на реальных шагах по урегулированию, попунктно прописанных в минских соглашениях.
"Но нет – у них очередной бессмысленный проект. Такие действия говорят сами о себе. Киев мира не хочет", - добавил Бидёвка.
 
Владимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукКиевУкраинаВ мире
 
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