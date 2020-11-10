https://ria.ru/20201110/dolg-1585364754.html

Бирюков: долг за ЖКХ в пандемию в три млрд руб почти погашен

Бирюков: долг за ЖКХ в пандемию в три млрд руб почти погашен

Образовавшийся долг москвичей из-за неуплаты коммунальных услуг в весенний период пандемии в 3 миллиарда рублей уже почти восполнен, никого за неуплату не... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:13

2020-11-10T14:13

2020-11-19T15:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Образовавшийся долг москвичей из-за неуплаты коммунальных услуг в весенний период пандемии в 3 миллиарда рублей уже почти восполнен, никого за неуплату не отключали, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Заммэра отметил, что речь идет об оплате за коммунальные ресурсы, за поставку газа, тепла, воды."Ресурсоснабжающие организации их получили вовремя. В течение буквально двух месяцев мы с этой задачей справились. Конечно же, в Москве никто никого никогда не отключал. Наша задача убеждать, просить москвичей, разные бывают жизненные ситуации, но службы управления - управляющие компании, управы, префектуры и в целом правительство города находят методы работы в этом направлении ",- сказал Бирюков.

https://realty.ria.ru/20201110/oek-1583899992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков