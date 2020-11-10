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Бирюков: долг за ЖКХ в пандемию в три млрд руб почти погашен
Бирюков: долг за ЖКХ в пандемию в три млрд руб почти погашен
Образовавшийся долг москвичей из-за неуплаты коммунальных услуг в весенний период пандемии в 3 миллиарда рублей уже почти восполнен, никого за неуплату не... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:13
2020-11-10T14:13
2020-11-19T15:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Образовавшийся долг москвичей из-за неуплаты коммунальных услуг в весенний период пандемии в 3 миллиарда рублей уже почти восполнен, никого за неуплату не отключали, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Заммэра отметил, что речь идет об оплате за коммунальные ресурсы, за поставку газа, тепла, воды."Ресурсоснабжающие организации их получили вовремя. В течение буквально двух месяцев мы с этой задачей справились. Конечно же, в Москве никто никого никогда не отключал. Наша задача убеждать, просить москвичей, разные бывают жизненные ситуации, но службы управления - управляющие компании, управы, префектуры и в целом правительство города находят методы работы в этом направлении ",- сказал Бирюков.
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жкх, петр бирюков
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Образовавшийся долг москвичей из-за неуплаты коммунальных услуг в весенний период пандемии в 3 миллиарда рублей уже почти восполнен, никого за неуплату не отключали, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"У нас долги, которые были по состоянию на 1 апреля, на сегодняшний день даже снизились. Вместе с тем, у нас в течение трех месяцев, когда мы не платили, там порядка 3 миллиардов образовался долг. Мы вместе со всей городской системой отработали мероприятия, общаясь с москвичами. Сегодня практически эти 3 миллиарда погасили. Спасибо москвичам за понимание",- сказал Бирюков, отвечая на вопрос, выросли ли долги за ЖКХ за период, когда с апреля до начала июня 2020 года пени за неуплату коммунальных платежей не начислялись.
Заммэра отметил, что речь идет об оплате за коммунальные ресурсы, за поставку газа, тепла, воды.
"Ресурсоснабжающие организации их получили вовремя. В течение буквально двух месяцев мы с этой задачей справились. Конечно же, в Москве никто никого никогда не отключал. Наша задача убеждать, просить москвичей, разные бывают жизненные ситуации, но службы управления - управляющие компании, управы, префектуры и в целом правительство города находят методы работы в этом направлении ",- сказал Бирюков.