https://ria.ru/20201110/diplomaty-1583960700.html

Британия выслала двух белорусских дипломатов

Британия выслала двух белорусских дипломатов

Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве зеркального ответа на действия Белоруссии, сообщил в Twitter глава МИД Соединенного Королевства... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:28

2020-11-10T16:28

2020-11-10T16:37

протесты в белоруссии

доминик рааб

александр лукашенко

форин-офис

великобритания

белоруссия

в мире

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ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве зеркального ответа на действия Белоруссии, сообщил в Twitter глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб."Великобританию не запугают попытки режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко помешать нам говорить о сфальсифицированных выборах и омерзительном насилии в отношении белорусского народа. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданную высылку британских дипломатов", - говорится в сообщении.Офис британского премьера незадолго до этого сообщил, что посол Белоруссии во вторник был вызван в МИД.Накануне пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, работавших в стране, из-за деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Речь идет о заместителе посла Великобритании в республике Лизе Тамвуд и военном атташе Тимоти Уайт Бойкотте.

https://ria.ru/20201110/belorussiya-1583913022.html

великобритания

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, александр лукашенко, форин-офис, великобритания, белоруссия, в мире