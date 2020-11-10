https://ria.ru/20201110/diktant-1583890450.html

Автором "Тотального диктанта — 2021" стал писатель Дмитрий Глуховский

Автором "Тотального диктанта — 2021" стал писатель Дмитрий Глуховский

Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский, сообщила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:39

2020-11-10T11:39

2020-11-10T12:39

владимир пахомов

ольга ребковец

тотальный диктант

дмитрий глуховский

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский, сообщила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец."Дмитрий Глуховский – автор текста "Тотального диктанта-2021", - заявила она на пресс-конференции.Рассказывая о том, как создавался текст, Глуховский отметил, что хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю".Писатель добавил, что эта история была вдохновлена событиями, происходившими в его семье, разговорами с близкими людьми, "она такая, в общем, личная история, и фантастического в ней ничего нет".Как отметил председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов, для написания нового текста участникам потребуется вспомнить оформление на письме прямой речи, диалогов, разные комбинации прямой речи и слов автора.Он добавил, что 30 ноября у "Тотального диктанта" стартует новый онлайн-курс, посвященный пунктуации, где будут разбираться самые интересные, самые непростые случаи, будет также сделан упор на сложные места будущего диктанта."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.

https://ria.ru/20201017/aktsiya-1579928626.html

https://sn.ria.ru/20201110/diktant-1583887643.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир пахомов, ольга ребковец, тотальный диктант, дмитрий глуховский, общество