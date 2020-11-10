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https://ria.ru/20201110/diktant-1583890450.html
Автором "Тотального диктанта — 2021" стал писатель Дмитрий Глуховский
Автором "Тотального диктанта — 2021" стал писатель Дмитрий Глуховский
Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский, сообщила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:39
2020-11-10T12:39
владимир пахомов
ольга ребковец
тотальный диктант
дмитрий глуховский
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский, сообщила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец."Дмитрий Глуховский – автор текста "Тотального диктанта-2021", - заявила она на пресс-конференции.Рассказывая о том, как создавался текст, Глуховский отметил, что хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю".Писатель добавил, что эта история была вдохновлена событиями, происходившими в его семье, разговорами с близкими людьми, "она такая, в общем, личная история, и фантастического в ней ничего нет".Как отметил председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов, для написания нового текста участникам потребуется вспомнить оформление на письме прямой речи, диалогов, разные комбинации прямой речи и слов автора.Он добавил, что 30 ноября у "Тотального диктанта" стартует новый онлайн-курс, посвященный пунктуации, где будут разбираться самые интересные, самые непростые случаи, будет также сделан упор на сложные места будущего диктанта."Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20201017/aktsiya-1579928626.html
https://sn.ria.ru/20201110/diktant-1583887643.html
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владимир пахомов, ольга ребковец, тотальный диктант, дмитрий глуховский, общество

Автором "Тотального диктанта — 2021" стал писатель Дмитрий Глуховский

11:39 10.11.2020 (обновлено: 12:39 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПисатель Дмитрий Глуховский на творческом вечере
Писатель Дмитрий Глуховский на творческом вечере - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Автором текста "Тотального диктанта" 2021 года стал писатель Дмитрий Глуховский, сообщила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.
"Дмитрий Глуховский – автор текста "Тотального диктанта-2021", - заявила она на пресс-конференции.
Рассказывая о том, как создавался текст, Глуховский отметил, что хотел "этой возможностью воспользоваться, чтобы рассказать какую-то живую, проникнутую живыми эмоциями, ощущениями историю".

"Я подумал, что, во-первых, раз апокалиптическая обстановка сама себя реализовала, как-то размышлять и фантазировать на эту тему бессмысленно и не очень интересно. Мне хотелось, наоборот, что-то совершенно не фантастическое на это раз предложить, и даже не жанровое и не очень развлекательное, а просто какую-то живую историю", - рассказал он.

Писатель добавил, что эта история была вдохновлена событиями, происходившими в его семье, разговорами с близкими людьми, "она такая, в общем, личная история, и фантастического в ней ничего нет".
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 02:01
Всемирная акция "Тотальный диктант"
Как отметил председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов, для написания нового текста участникам потребуется вспомнить оформление на письме прямой речи, диалогов, разные комбинации прямой речи и слов автора.
Он добавил, что 30 ноября у "Тотального диктанта" стартует новый онлайн-курс, посвященный пунктуации, где будут разбираться самые интересные, самые непростые случаи, будет также сделан упор на сложные места будущего диктанта.
"Тотальный диктант" - ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Принять участие в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Участница ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Минске - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
11:26
"Тотальный диктант-2021" пройдет 10 апреля
 
Владимир ПахомовОльга РебковецТотальный диктантДмитрий ГлуховскийОбщество
 
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