https://ria.ru/20201110/delo-1583958785.html

В Азербайджане возбудили дело из-за крушения российского вертолета

В Азербайджане возбудили дело из-за крушения российского вертолета

В Баку возбудили уголовное дело после крушения российского Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:18

2020-11-10T16:18

2020-11-10T17:24

ситуация в нагорном карабахе

россия

генпрокуратура азербайджана

генеральная прокуратура рф

азербайджан

происшествия

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БАКУ, 10 ноя — РИА Новости. В Баку возбудили уголовное дело после крушения российского Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.Вертолет сбили накануне вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что атаковала машину случайно, принесла извинения и выразила готовность выплатить компенсации. Также пресс-служба ведомства сообщает, что "прокуратура с участием военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той части, где произошел инцидент, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия"."Проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности преступника или виновных и привлечения их к ответственности. В связи с данным фактом генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев направил официальное письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, также между ними состоялся телефонный разговор", — сказано в релизе.Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов Азербайджан, Армения и Россия подписали четвертый за полтора месяца документ о деэскалации. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.

https://ria.ru/20201109/vertolet-1583842671.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генпрокуратура азербайджана, генеральная прокуратура рф, азербайджан, происшествия