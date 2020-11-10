https://ria.ru/20201110/delo-1583958785.html
В Азербайджане возбудили дело из-за крушения российского вертолета
В Азербайджане возбудили дело из-за крушения российского вертолета
В Баку возбудили уголовное дело после крушения российского Ми-24 на армяно-азербайджанской границе. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:18
2020-11-10T16:18
2020-11-10T17:24
ситуация в нагорном карабахе
россия
генпрокуратура азербайджана
генеральная прокуратура рф
азербайджан
происшествия
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БАКУ, 10 ноя — РИА Новости. В Баку возбудили уголовное дело после крушения российского Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.Вертолет сбили накануне вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что атаковала машину случайно, принесла извинения и выразила готовность выплатить компенсации. Также пресс-служба ведомства сообщает, что "прокуратура с участием военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той части, где произошел инцидент, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия"."Проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности преступника или виновных и привлечения их к ответственности. В связи с данным фактом генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев направил официальное письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, также между ними состоялся телефонный разговор", — сказано в релизе.Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов Азербайджан, Армения и Россия подписали четвертый за полтора месяца документ о деэскалации. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
https://ria.ru/20201109/vertolet-1583842671.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генпрокуратура азербайджана, генеральная прокуратура рф, азербайджан, происшествия
БАКУ, 10 ноя — РИА Новости. В Баку возбудили уголовное дело после крушения российского Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.
Вертолет сбили накануне вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что атаковала машину случайно, принесла извинения и выразила готовность выплатить компенсации.
"Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 ("Халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях"). Расследование было поручено военной прокуратуре Нахичеванской Автономной Республики", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Также пресс-служба ведомства сообщает, что "прокуратура с участием военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той части, где произошел инцидент, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия".
"Проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности преступника или виновных и привлечения их к ответственности. В связи с данным фактом генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев направил официальное письмо генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову, также между ними состоялся телефонный разговор", — сказано в релизе.
Инцидент с Ми-24 произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов Азербайджан, Армения и Россия подписали четвертый за полтора месяца документ о деэскалации. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.