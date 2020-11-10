https://ria.ru/20201110/defo-1583798338.html

Уиллем Дефо: сняться в фильме в России было бы отличным приключением!

Уиллем Дефо: сняться в фильме в России было бы отличным приключением!

В онлайн-прокат выходит новый фильм Абеля Феррара "Сибирь", показанный в основном конкурсе 70-го Берлинале. Главную роль в истории о познании себя сыграл... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:00

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В онлайн-прокат выходит новый фильм Абеля Феррара "Сибирь", показанный в основном конкурсе 70-го Берлинале. Главную роль в истории о познании себя сыграл американский актер Уиллем Дефо. Его герой Клинт пытается разобраться со своим прошлым и понять, кто он есть.К релизу картины Дефо дал интервью РИА Новости и рассказал, как жил во время карантина в Риме, что ему дали номинации на "Оскар" и каково сниматься в фильме Гильермо дель Торо во время пандемии COVID-19.— При слове "Сибирь" обычно люди представляют Россию. Какие ассоциации у вас?— Для меня как человека, который вырос в Америке, Сибирь ассоциируется с холодом, изоляцией. Это что-то темное, далекое и дополняется знаниями о ГУЛАГе. Но это представление со временем изменилось — я встречал людей, которые рассказывали мне о городах в Сибири, например. Но в целом во мне все еще есть эта укоренившаяся с детства общая идея об этом месте.— Абель Феррара не дал четкого ответа, где происходит действие картины. А вы как думаете?— Определенно, место действия в фильме — точно не Сибирь, это не было нашим намерением. Происходит оно в воображаемой локации. Ни одно из показанных мест не существует в реальности. Это может быть только в голове героя — он создает их в своем воображении.Самое интересное в картине — это не рассказ в хронологическом порядке. Повествование подчиняется сновидениям, фантазии, когда оно не происходит по законам логики или объективности. Это свободная форма показа.Герой отчаянно хочет выяснить, кто же он есть по сути, хочет найти свой внутренний мир. Это классическое путешествие, но с определенными оговорками.— Смотрели ли вы какие-то российские фильмы?— Да, недавно, во время карантина, я пересматривал одну из картин Тарковского. Потому что был в настроении для его фильмов.Буквально только что смотрел "Дылду" Кантемира Балагова. И я поддерживаю связь со своим другом Григорием Добрыгиным. Как же сложно выговорить фамилию!— А хотели бы сняться в каком-нибудь российском проекте?— Да, у меня нереализованная связь с российской культурой. Конечно, я бы хотел сняться в фильме в России. Это было бы отличным приключением! Есть много вещей, которые я не знаю о вашей стране, но меня очень интересуют российская история, культура, писатели, художники. Многие вещи.— Вы упомянули карантин. Повлиял ли он как-то на ваш график съемок?— Да, я снимался у Пола Шредера (проект "Шулер". — Прим. ред.), действие которого происходит на берегах Миссисипи. Нам пришлось остановить продакшен, потому что у одного человека из съемочной группы оказался положительный тест на ковид. Весь съемочный процесс застопорился.Я полетел в Нью-Йорк, где иногда живу. Сначала думал, что это только на какое-то время — и мы вернемся на съемочную площадку. Но потом стало ясно, что этого не произойдет.Я начал волноваться, потому что моя жена (итальянская актриса и режиссер Джада Колагранде. — Прим. ред.) была в Риме — другом месте, где я живу. После выступлений Трампа о намерении закрыть все мы стали предполагать, что она может остаться в Италии без возможности приехать ко мне. Так что я бросил все и полетел к ней в Рим. Ситуация с коронавирусом там была неблагополучной, но я хотел быть рядом с женой. Так что вместе с итальянцами я был на очень строгом карантине. Они молодцы, серьезно отнеслись к пандемии и соблюдали все правила.— Отразился ли карантин на вас лично?— Весь локдаун я был с супругой в моем доме и, надо сказать, неплохо провел время.В личностном плане это был период рефлексии, размышлений, обновления. Не путешествовать постоянно, а побыть в одном месте. Я много читал, занимался йогой, готовил, общался с женой. Что еще могу сказать — это было отлично.Но — в ужасное время. Я поддерживаю самоизоляцию и обеспокоен ситуацией с пандемией. Некоторые знакомые погибли от вируса, я следил за политическими проблемами в США. Это было тревожно. И я по-прежнему волнуюсь насчет обстановки в мире.— Сейчас все говорят о второй волне. Как она сказалась на киноиндустрии? Оживает ли кинопроцесс или ситуация все еще непредсказуема?— Это хороший вопрос, на который мы не знаем ответа. Но я скажу вот что. В августе у меня была возможность съездить в Белфаст на съемки нового фильма Роберта Эггерса "Северянин" (до этого Дефо снимался в его фильме "Маяк". — Прим. ред.). Все было хорошо, насколько я знаю, съемки продолжаются. А сейчас я в Торонто, работаю над картиной Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". Пока никакие протоколы нас не останавливают, снимаем по графику.Это непросто, производство обходится дороже, и по сравнению со съемками до пандемии многое стало сложнее. Но мы продолжаем делать фильмы.— Кстати, о Роберте Эггерсе. Ваш персонаж в "Сибири", Клинт, — молчаливый, неоднозначный, с темным прошлым. Иногда кажется, что это Томас Уэйк, ваш герой из "Маяка" Эггерса. Он как будто перенесся из одного фильма в другой. Вы так не считаете?— Понимаю, о чем вы говорите и почему возникают такие сравнения. Они оба замкнутые, изолированные и скрытные. Но они разные личности.Клинт в "Сибири" — в поисках чего-то, он не знает, кто он есть. Томас в "Маяке" — перестал искать, принял себя и свою природу, определенные ритуалы своей жизни. Он всем своим существом очень предан работе.Общее между ними то, что они находят убежище в изоляции, уединении.— Вы говорили, что всегда используете личный опыт, когда создаете истории. Какой опыт пригодился для "Сибири"?— Мы имели дело с воображаемым — это не всегда удобно, когда создаешь персонажа без бэкграунда. Приходилось "раскрашивать" картину деталями, которые бы рассказывали о предыстории героя.Зритель не знает ничего о прошлом Клинта. Так что мы взяли какие-то детали от меня.Например, в фильм есть монолог, который я произносил, будучи ребенком. Или сцена с отцом героя — мой отец тоже был хирургом. Или фрагмент, где Клинт разговаривает с женой в нью-йоркском лофте. Я до сих пор иногда живу в Нью-Йорке. Такие вещи помогают зрителю понять героя чуть лучше.Этот фильм — не о том, что мы знаем, а о том, чего мы не знаем.— У вас было несколько номинаций на "Оскар" (в 32 года, 46 лет, 63 и 64 года). Поменялось ли ваше восприятие наград за это время?— Безусловно! Это так же естественно, как меняется ваше отношение к карьере, работам и другим вещам.Я стараюсь смотреть на это в позитивном ключе. Каждый раз я номинировался за независимые, бюджетные картины, о которых, благодаря тому, что их отметила Академия, услышало больше людей. И уже только за это я благодарен. А для меня лично — это поощрение.У всех нас по жизни бывают сомнения — это нормально и хорошо, они должны быть. Но номинация дает тебе желание и энергию двигаться дальше.Я не выбираю проекты с целью получить номинацию, но я их ценю. Хотя некоторые пытаются просчитать такие вещи, прежде чем соглашаться на роль.— Что думаете о новых правилах Академии при оценке фильмов?— Я читал изначальные предложения о новых правилах. И об этом надо подумать. На данный момент я пока не готов говорить что-то по этому поводу. Я понимаю, в чем основная идея, посыл, но я не уверен в эффекте по итогу.Так что у меня мнение, что у меня нет мнения по этому вопросу. Фильм "Сибирь" доступен с 12 ноября на платформе Wink.

https://ria.ru/20190808/1557274957.html

https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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