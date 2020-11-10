https://ria.ru/20201110/cage-1583959779.html
В Сети появился новый ролик из "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем
В Сети появился новый ролик из "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем
В Сети появился новый ролик со съемок фильма "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем. Посмотреть его можно на сайте издания Collider. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:42
2020-11-10T17:42
2020-11-10T17:43
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. В Сети появился новый ролик со съемок фильма "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем. Посмотреть его можно на сайте издания Collider. Помимо трюков из ленты в видео вошли кусочки интервью с режиссером Димитри Логофетисом и исполнителем одной из главных ролей Николасом Кейджем. Каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сталкивается с грозным инопланетным захватчиком в битве за Землю. Тысячи лет борцы, защищающие Землю, играли по правилам, пока однажды один из героев этой войны не потерпел поражение в одной из битв. Персонажу Николаса Кейджа вместе с командой мастеров джиу-джитсу предстоит помочь ему и спасти человечество от уничтожения. В фильме, основанном на одноименном комиксе 2017 года Димитри Логофетиса и Джима МакГрата, снялись: Ален Мусси ("Кикбоксер"), Фрэнк Грилло (сериал "Королевство"), Рик Юн ("Падение Олимпа", "Форсаж"), Мария Авгеропулос ("Перси Джексон и Похититель молний") и другие актеры.Премьера запланирована на 20 ноября.
https://ria.ru/20201023/cage-1581016206.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , фильмы, кино и сериалы, новости культуры, николас кейдж
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
В Сети появился новый ролик со съемок фильма "Джиу-джитсу" с Николасом Кейджем. Посмотреть
его можно на сайте издания Collider.
Помимо трюков из ленты в видео вошли кусочки интервью с режиссером Димитри Логофетисом и исполнителем одной из главных ролей Николасом Кейджем.
Каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сталкивается с грозным инопланетным захватчиком в битве за Землю. Тысячи лет борцы, защищающие Землю, играли по правилам, пока однажды один из героев этой войны не потерпел поражение в одной из битв. Персонажу Николаса Кейджа вместе с командой мастеров джиу-джитсу предстоит помочь ему и спасти человечество от уничтожения.
В фильме, основанном на одноименном комиксе 2017 года Димитри Логофетиса и Джима МакГрата, снялись: Ален Мусси ("Кикбоксер"), Фрэнк Грилло (сериал "Королевство"), Рик Юн ("Падение Олимпа", "Форсаж"), Мария Авгеропулос ("Перси Джексон и Похититель молний") и другие актеры.
Премьера запланирована на 20 ноября.