https://ria.ru/20201110/brak-1584014148.html

ДУМ Татарстана не согласно с решением ограничить браки с иноверцами

ДУМ Татарстана не согласно с решением ограничить браки с иноверцами

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана не согласен с решением совета ДУМ РФ о недопустимости заключения браков мусульман с иноверцами и... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T21:54

2020-11-10T21:54

2020-11-10T22:00

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана не согласен с решением совета ДУМ РФ о недопустимости заключения браков мусульман с иноверцами и считает важным в вопросах богословских заключений стараться сохранять межконфессиональный мир, сообщили в региональном управлении.Ранее Совет улемов ДУМ РФ назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории России, в том числе с представительницами "людей Писания" (христианками, иудейками). Отмечается, что подобные браки возможны лишь в исключительных случаях: только по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям священного Корана"."Совет улемов ДУМ Республики Татарстан… сообщает о своем несогласии с указанным заключением. Позиция ДУМ РТ по вопросу заключения межконфессиональных браков основывается на прямом толковании аятов священного Корана и мазхабических традициях", - говорится в сообщении.Духовное управление мусульман Татарстана отмечает, что, согласно положениям ханафитской правовой школы, являющейся самой распространенной на территории России, мусульманину дозволено вступать в брак с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи. Это правило, по оценке ДУМ республики, действовало до появления мазхабов и сохраняет свою силу до настоящего времени."Кроме того, считаем, что в вопросах издания богословских заключений крайне важно стараться сохранять межконфессиональный мир и согласие в Российской Федерации", - подчеркивает религиозная организация.

https://ria.ru/20201110/islam-1583954828.html

https://ria.ru/20201110/brak-1583990337.html

https://ria.ru/20201110/brak-1583989844.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение