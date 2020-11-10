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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201110/brak-1584014148.html
ДУМ Татарстана не согласно с решением ограничить браки с иноверцами
ДУМ Татарстана не согласно с решением ограничить браки с иноверцами
Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана не согласен с решением совета ДУМ РФ о недопустимости заключения браков мусульман с иноверцами и... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:54
2020-11-10T22:00
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана не согласен с решением совета ДУМ РФ о недопустимости заключения браков мусульман с иноверцами и считает важным в вопросах богословских заключений стараться сохранять межконфессиональный мир, сообщили в региональном управлении.Ранее Совет улемов ДУМ РФ назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории России, в том числе с представительницами "людей Писания" (христианками, иудейками). Отмечается, что подобные браки возможны лишь в исключительных случаях: только по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям священного Корана"."Совет улемов ДУМ Республики Татарстан… сообщает о своем несогласии с указанным заключением. Позиция ДУМ РТ по вопросу заключения межконфессиональных браков основывается на прямом толковании аятов священного Корана и мазхабических традициях", - говорится в сообщении.Духовное управление мусульман Татарстана отмечает, что, согласно положениям ханафитской правовой школы, являющейся самой распространенной на территории России, мусульманину дозволено вступать в брак с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи. Это правило, по оценке ДУМ республики, действовало до появления мазхабов и сохраняет свою силу до настоящего времени."Кроме того, считаем, что в вопросах издания богословских заключений крайне важно стараться сохранять межконфессиональный мир и согласие в Российской Федерации", - подчеркивает религиозная организация.
https://ria.ru/20201110/islam-1583954828.html
https://ria.ru/20201110/brak-1583990337.html
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религия, новости - религия и мировоззрение

ДУМ Татарстана не согласно с решением ограничить браки с иноверцами

21:54 10.11.2020 (обновлено: 22:00 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана не согласен с решением совета ДУМ РФ о недопустимости заключения браков мусульман с иноверцами и считает важным в вопросах богословских заключений стараться сохранять межконфессиональный мир, сообщили в региональном управлении.
Невеста - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
16:04Религия и мировоззрение
В Духовном управлении мусульман России ограничили браки с иноверцами
Ранее Совет улемов ДУМ РФ назвал недопустимыми межконфессиональные браки мусульман на территории России, в том числе с представительницами "людей Писания" (христианками, иудейками). Отмечается, что подобные браки возможны лишь в исключительных случаях: только по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям священного Корана".
"Совет улемов ДУМ Республики Татарстан… сообщает о своем несогласии с указанным заключением. Позиция ДУМ РТ по вопросу заключения межконфессиональных браков основывается на прямом толковании аятов священного Корана и мазхабических традициях", - говорится в сообщении.
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
18:40Религия и мировоззрение
Решение об ограничении браков с иноверцами не укрепит мир, уверен эксперт
Духовное управление мусульман Татарстана отмечает, что, согласно положениям ханафитской правовой школы, являющейся самой распространенной на территории России, мусульманину дозволено вступать в брак с представительницами людей Писания, к которым относятся христиане и иудеи. Это правило, по оценке ДУМ республики, действовало до появления мазхабов и сохраняет свою силу до настоящего времени.
"Кроме того, считаем, что в вопросах издания богословских заключений крайне важно стараться сохранять межконфессиональный мир и согласие в Российской Федерации", - подчеркивает религиозная организация.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
18:38Религия и мировоззрение
Духовное собрание мусульман не поддержало ограничение браков с иноверцами
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрение
 
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