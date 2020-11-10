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https://ria.ru/20201110/bolnitsa-1583972368.html
Сообщивший о перебоях с кислородом в ростовской больнице врач уволился
Сообщивший о перебоях с кислородом в ростовской больнице врач уволился
Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону Артур Топоров, обнародовавший в СМИ проблемы с медицинским кислородом в медучреждении, сообщил... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:07
2020-11-10T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону Артур Топоров, обнародовавший в СМИ проблемы с медицинским кислородом в медучреждении, сообщил РИА Новости, что уволился из больницы по собственному желанию.В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам."Заявление (об увольнении) по собственному желанию написал, 13-го у меня последний (рабочий) день", - сказал Топоров. Он добавил, что решение было принято в связи с тем, что заведующий отделением реанимации 20-й больницы Борис Розин был отстранен от работы и "не известно, когда и будет ли восстановлен".В настоящее время, по словам Топорова, он рассматривает варианты работы в других больницах по специальности анестезиолога-реаниматолога.После скандала с поставками кислорода в больнице замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова сообщила, что в августе текущего года горздрав установил, что Розин "отказывал в приеме тяжелых больных в отделение реанимации, фактически отказывал в оказании медицинской помощи".Со слов Кожуховой, после проверки Розин ушел на больничный, а затем - в длительный отпуск, при этом "он продолжал посещать отделения, не регистрируясь в соответствующих журналах, тем самым нарушая технику безопасности и должностные инструкции".
https://ria.ru/20201030/vrachi-1582374098.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, ростов-на-дону, происшествия

Сообщивший о перебоях с кислородом в ростовской больнице врач уволился

17:07 10.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗдание городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Здание городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Анестезиолог-реаниматолог городской больницы №20 Ростова-на-Дону Артур Топоров, обнародовавший в СМИ проблемы с медицинским кислородом в медучреждении, сообщил РИА Новости, что уволился из больницы по собственному желанию.
В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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"Заявление (об увольнении) по собственному желанию написал, 13-го у меня последний (рабочий) день", - сказал Топоров. Он добавил, что решение было принято в связи с тем, что заведующий отделением реанимации 20-й больницы Борис Розин был отстранен от работы и "не известно, когда и будет ли восстановлен".
В настоящее время, по словам Топорова, он рассматривает варианты работы в других больницах по специальности анестезиолога-реаниматолога.
После скандала с поставками кислорода в больнице замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова сообщила, что в августе текущего года горздрав установил, что Розин "отказывал в приеме тяжелых больных в отделение реанимации, фактически отказывал в оказании медицинской помощи".
Со слов Кожуховой, после проверки Розин ушел на больничный, а затем - в длительный отпуск, при этом "он продолжал посещать отделения, не регистрируясь в соответствующих журналах, тем самым нарушая технику безопасности и должностные инструкции".
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