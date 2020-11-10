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Волгоградская область
https://ria.ru/20201110/bolnitsa-1583866758.html
Под Волгоградом открылась новая инфекционная больница на 120 мест
Под Волгоградом открылась новая инфекционная больница на 120 мест
Завершено строительство инфекционной больницы на 120 койко-мест в городе Волжский Волгоградской области, учреждение готово к приему первых пациентов, сообщил... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:12
2020-11-10T09:12
волгоградская область
андрей бочаров
волгоградская область
волжский
общество
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ВОЛГОГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Завершено строительство инфекционной больницы на 120 койко-мест в городе Волжский Волгоградской области, учреждение готово к приему первых пациентов, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров на открытии госпиталя.Строительство больницы для приема детей и взрослых началось в Волжском в апреле, сообщалось, что ее оборудуют боксами системы Мельцера. По данным властей, больница будет необходима не только в период пандемии коронавирусной инфекции. После нее здесь будут принимать больных не только из Волжского, но и из близлежащих районов области. По информации администрации области, строительство велось быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса."Мы уже весной готовились ко второй волне распространения коронавирусной инфекции. Сдача современного объекта в короткие сроки дает нам дополнительную возможность повышения качества оказания медицинской помощи. Сегодня учреждение приступит к работе и примет первых пациентов", - сообщил Бочаров.По его словам, с появлением нового госпиталя общее количество коронавирусных коек в регионе увеличилось до 8 тысяч. Губернатор отметил, что в связи с прогнозируемым осложнением ситуации с вирусными заболеваниями в декабре инфекционный коечный фонд увеличат до 9 тысяч.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 9 ноября зарегистрировано 22 266 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 225 за последние сутки, выздоровели 19 634 человека, скончались 231.
https://ria.ru/20201028/volgograd-1581936590.html
https://ria.ru/20201020/dispanser-1580660649.html
волгоградская область
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андрей бочаров, волгоградская область, волжский, общество

Под Волгоградом открылась новая инфекционная больница на 120 мест

09:12 10.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПодготовка к открытию ковид-госпиталя в Красноярске
Подготовка к открытию ковид-госпиталя в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОЛГОГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Завершено строительство инфекционной больницы на 120 койко-мест в городе Волжский Волгоградской области, учреждение готово к приему первых пациентов, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров на открытии госпиталя.
Строительство больницы для приема детей и взрослых началось в Волжском в апреле, сообщалось, что ее оборудуют боксами системы Мельцера. По данным властей, больница будет необходима не только в период пандемии коронавирусной инфекции. После нее здесь будут принимать больных не только из Волжского, но и из близлежащих районов области. По информации администрации области, строительство велось быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса.
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"Мы уже весной готовились ко второй волне распространения коронавирусной инфекции. Сдача современного объекта в короткие сроки дает нам дополнительную возможность повышения качества оказания медицинской помощи. Сегодня учреждение приступит к работе и примет первых пациентов", - сообщил Бочаров.
По его словам, с появлением нового госпиталя общее количество коронавирусных коек в регионе увеличилось до 8 тысяч. Губернатор отметил, что в связи с прогнозируемым осложнением ситуации с вирусными заболеваниями в декабре инфекционный коечный фонд увеличат до 9 тысяч.
По данным оперштаба, в Волгоградской области на 9 ноября зарегистрировано 22 266 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 225 за последние сутки, выздоровели 19 634 человека, скончались 231.
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