https://ria.ru/20201110/bolnitsa-1583866758.html

Под Волгоградом открылась новая инфекционная больница на 120 мест

Под Волгоградом открылась новая инфекционная больница на 120 мест

Завершено строительство инфекционной больницы на 120 койко-мест в городе Волжский Волгоградской области, учреждение готово к приему первых пациентов, сообщил... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:12

2020-11-10T09:12

2020-11-10T09:12

волгоградская область

андрей бочаров

волгоградская область

волжский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582327108_0:186:3311:2048_1400x0_80_0_0_41ceb20a49db04de64b972f5e2a666b8.jpg

ВОЛГОГРАД, 10 ноя – РИА Новости. Завершено строительство инфекционной больницы на 120 койко-мест в городе Волжский Волгоградской области, учреждение готово к приему первых пациентов, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Бочаров на открытии госпиталя.Строительство больницы для приема детей и взрослых началось в Волжском в апреле, сообщалось, что ее оборудуют боксами системы Мельцера. По данным властей, больница будет необходима не только в период пандемии коронавирусной инфекции. После нее здесь будут принимать больных не только из Волжского, но и из близлежащих районов области. По информации администрации области, строительство велось быстрыми темпами за счет использования быстросборного каркаса."Мы уже весной готовились ко второй волне распространения коронавирусной инфекции. Сдача современного объекта в короткие сроки дает нам дополнительную возможность повышения качества оказания медицинской помощи. Сегодня учреждение приступит к работе и примет первых пациентов", - сообщил Бочаров.По его словам, с появлением нового госпиталя общее количество коронавирусных коек в регионе увеличилось до 8 тысяч. Губернатор отметил, что в связи с прогнозируемым осложнением ситуации с вирусными заболеваниями в декабре инфекционный коечный фонд увеличат до 9 тысяч.По данным оперштаба, в Волгоградской области на 9 ноября зарегистрировано 22 266 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 225 за последние сутки, выздоровели 19 634 человека, скончались 231.

https://ria.ru/20201028/volgograd-1581936590.html

https://ria.ru/20201020/dispanser-1580660649.html

волгоградская область

волжский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бочаров, волгоградская область, волжский, общество