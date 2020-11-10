Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201110/black-widow-1583745301.html
В "Черной вдове" объяснят отсылку к Будапешту из "Мстителей"
В "Черной вдове" объяснят отсылку к Будапешту из "Мстителей"
Скарлетт Йоханссон подтвердила, что в "Черной вдове" зрители, наконец, узнают о том, что произошло во время роковой миссии в Будапеште, о которой упоминается в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:37
2020-11-10T01:37
культура
коронавирус covid-19
джереми реннер
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
скарлетт йоханссон
нью-йорк (город)
будапешт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155674/36/1556743652_0:51:1332:800_1400x0_80_0_0_271cdc575a77f0aaea5e9a5fb6931fa6.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон подтвердила, что в "Черной вдове" зрители, наконец, узнают о том, что произошло во время роковой миссии в Будапеште, о которой упоминается в "Мстителях" (2012), сообщает Screen Rant со ссылкой на интервью, опубликованное в книге Marvel's Black Widow: The official movie special book.Речь об эпизоде, когда Наташа Романофф (Йоханссон) и Клинт Бартон (Джереми Реннер) вкратце обсуждают загадочное задание во время спасения Нью-Йорка. Она подчеркнула, что во время работы над "Черной вдовой" создатели картины часто говорили о внутренних переживаниях Наташи Романофф, связанных с ее прошлым.Изначально блокбастер "Черная вдова" должен был выйти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 2021 год.
https://ria.ru/20201001/marvel-1577998753.html
нью-йорк (город)
будапешт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155674/36/1556743652_100:0:1233:850_1400x0_80_0_0_79709391f46c9aa577d38bd6eaf30351.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, джереми реннер, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, скарлетт йоханссон, нью-йорк (город), будапешт

В "Черной вдове" объяснят отсылку к Будапешту из "Мстителей"

01:37 10.11.2020
 
© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)Скарлетт Йоханссон в роли "Черной Вдовы" в фильме "Первый мститель: Противостояние"
Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в фильме Первый мститель: Противостояние - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон подтвердила, что в "Черной вдове" зрители, наконец, узнают о том, что произошло во время роковой миссии в Будапеште, о которой упоминается в "Мстителях" (2012), сообщает Screen Rant со ссылкой на интервью, опубликованное в книге Marvel's Black Widow: The official movie special book.
Речь об эпизоде, когда Наташа Романофф (Йоханссон) и Клинт Бартон (Джереми Реннер) вкратце обсуждают загадочное задание во время спасения Нью-Йорка.

"Мы подумали, что если не вернемся в Будапешт и не узнаем, что там на самом деле произошло, зрители будут ощущать себя неудовлетворенными. Интересно же, что там было?" – прокомментировала актриса.

Она подчеркнула, что во время работы над "Черной вдовой" создатели картины часто говорили о внутренних переживаниях Наташи Романофф, связанных с ее прошлым.

"Я действительно думаю, что Наташе не дает покоя тот факт, что у нее есть непростое прошлое и поступок, за который она до сих пор виновата. Это чувство преследует ее повсюду, и все это как раз из того, что произошло в Будапеште", – уточнила Йоханссон.

Изначально блокбастер "Черная вдова" должен был выйти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 2021 год.
Скриншот сериала Marvel's 616 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 07:34Культура
Опубликован трейлер документального фильма о киновселенной Marvel
 
КультураКоронавирус COVID-19Джереми РеннерКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsСкарлетт ЙоханссонНью-Йорк (город)Будапешт
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Ситуация в ЕреванеБеспорядки в Ереване. Онлайн-репортаж02:23
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
08:22"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина
08:17В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"
08:14Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
08:12Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19
08:11ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
08:02Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе
07:57В Крыму заявили о прорыве международной блокады
07:54Найдены останки самых древних близнецов
07:43Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ
07:18В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор
07:12Российские миротворцы вылетели в Карабах
06:59Пашинян заявил, что находится в Армении
06:47Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий
06:19О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
06:17Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье
06:04Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
05:56Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
05:51На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел
05:49Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах
Лента новостейМолния