В "Черной вдове" объяснят отсылку к Будапешту из "Мстителей"
© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)Скарлетт Йоханссон в роли "Черной Вдовы" в фильме "Первый мститель: Противостояние"
© Walt Disney Pictures / Marvel (2016)
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон подтвердила, что в "Черной вдове" зрители, наконец, узнают о том, что произошло во время роковой миссии в Будапеште, о которой упоминается в "Мстителях" (2012), сообщает Screen Rant со ссылкой на интервью, опубликованное в книге Marvel's Black Widow: The official movie special book.
Речь об эпизоде, когда Наташа Романофф (Йоханссон) и Клинт Бартон (Джереми Реннер) вкратце обсуждают загадочное задание во время спасения Нью-Йорка.
"Мы подумали, что если не вернемся в Будапешт и не узнаем, что там на самом деле произошло, зрители будут ощущать себя неудовлетворенными. Интересно же, что там было?" – прокомментировала актриса.
Она подчеркнула, что во время работы над "Черной вдовой" создатели картины часто говорили о внутренних переживаниях Наташи Романофф, связанных с ее прошлым.
"Я действительно думаю, что Наташе не дает покоя тот факт, что у нее есть непростое прошлое и поступок, за который она до сих пор виновата. Это чувство преследует ее повсюду, и все это как раз из того, что произошло в Будапеште", – уточнила Йоханссон.
Изначально блокбастер "Черная вдова" должен был выйти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 2021 год.