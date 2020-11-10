https://ria.ru/20201110/black-widow-1583745301.html

В "Черной вдове" объяснят отсылку к Будапешту из "Мстителей"

В "Черной вдове" объяснят отсылку к Будапешту из "Мстителей"

Скарлетт Йоханссон подтвердила, что в "Черной вдове" зрители, наконец, узнают о том, что произошло во время роковой миссии в Будапеште, о которой упоминается в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:37

2020-11-10T01:37

2020-11-10T01:37

культура

коронавирус covid-19

джереми реннер

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marvel comics

скарлетт йоханссон

нью-йорк (город)

будапешт

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон подтвердила, что в "Черной вдове" зрители, наконец, узнают о том, что произошло во время роковой миссии в Будапеште, о которой упоминается в "Мстителях" (2012), сообщает Screen Rant со ссылкой на интервью, опубликованное в книге Marvel's Black Widow: The official movie special book.Речь об эпизоде, когда Наташа Романофф (Йоханссон) и Клинт Бартон (Джереми Реннер) вкратце обсуждают загадочное задание во время спасения Нью-Йорка. Она подчеркнула, что во время работы над "Черной вдовой" создатели картины часто говорили о внутренних переживаниях Наташи Романофф, связанных с ее прошлым.Изначально блокбастер "Черная вдова" должен был выйти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на 2021 год.

https://ria.ru/20201001/marvel-1577998753.html

нью-йорк (город)

будапешт

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джереми реннер, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, скарлетт йоханссон, нью-йорк (город), будапешт