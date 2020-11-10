https://ria.ru/20201110/bezopasnost-1583966235.html

Путин назвал ключевую гарантию безопасности России

Путин назвал ключевую гарантию безопасности России

Ядерная триада остается ключевой гарантией безопасности России, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:50

2020-11-10T16:50

2020-11-10T18:43

россия

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 10 ноя — РИА Новости. Ядерная триада остается ключевой гарантией безопасности России, заявил Владимир Путин.Сохранение баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении России, отметил президент.Во вторник Путин провел первое из традиционной серии военных совещаний. Он напомнил, что 2 июня подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.Путин пояснил, что Россия может применить такое вооружение в ответ на ядерное нападение.Ядерная триада включает в себя три компонента — стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

https://ria.ru/20201029/oruzhie-1582122287.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, безопасность