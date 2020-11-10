https://ria.ru/20201110/bezopasnost-1583966235.html
Путин назвал ключевую гарантию безопасности России
Путин назвал ключевую гарантию безопасности России
Ядерная триада остается ключевой гарантией безопасности России, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:50
2020-11-10T16:50
2020-11-10T18:43
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 10 ноя — РИА Новости. Ядерная триада остается ключевой гарантией безопасности России, заявил Владимир Путин.Сохранение баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении России, отметил президент.Во вторник Путин провел первое из традиционной серии военных совещаний. Он напомнил, что 2 июня подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.Путин пояснил, что Россия может применить такое вооружение в ответ на ядерное нападение.Ядерная триада включает в себя три компонента — стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
https://ria.ru/20201029/oruzhie-1582122287.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
СОЧИ, 10 ноя — РИА Новости.
Ядерная триада остается ключевой гарантией безопасности России, заявил Владимир Путин
.
"Подчеркну: несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России", — сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Сохранение баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении России, отметил президент.
Во вторник Путин провел первое из традиционной серии военных совещаний. Он напомнил, что 2 июня подписал указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
"В этом документе четко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию о том, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности", — подчеркнул глава государства.
Путин пояснил, что Россия может применить такое вооружение в ответ на ядерное нападение.
Ядерная триада включает в себя три компонента — стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.