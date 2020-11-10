https://ria.ru/20201110/belasco-1583973123.html

Умер актер из "Доктора Хауса"

Умер актер из "Доктора Хауса"

Снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие" американский актер Берт Беласко умер в 38 лет, сообщает TMZ. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:10

2020-11-10T17:10

2020-11-10T17:10

культура

берт беласко

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583966217_0:0:2023:1138_1400x0_80_0_0_ff0f24c48d1257868bce67fd4261efe0.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие" американский актер Берт Беласко умер в 38 лет, сообщает TMZ.Тело актера нашли в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния, где он оставался на карантине по прибытии в город.Сообщается, что Беласко обнаружили сотрудники отеля после того, как их об этом попросила девушка актера, которая долго не могла с ним связаться.Точные причины смерти пока не известны, однако на кровати Беласко нашли пятна крови. Как рассказал отец актера, тот мог скончаться из-за аневризмы.Берт Беласко снялся в более двух десятков фильмов и сериалов. Помимо "Доктора Хауса", у него были роли в таких проектах, как "Американская принцесса", "Мик", "Умираю со смеху", "Подача" и "Ки и Пил".

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берт беласко, сша, в мире