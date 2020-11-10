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Умер актер из "Доктора Хауса"
Умер актер из "Доктора Хауса"
Снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие" американский актер Берт Беласко умер в 38 лет, сообщает TMZ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:10
2020-11-10T17:10
2020-11-10T17:10
культура
берт беласко
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие" американский актер Берт Беласко умер в 38 лет, сообщает TMZ.Тело актера нашли в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния, где он оставался на карантине по прибытии в город.Сообщается, что Беласко обнаружили сотрудники отеля после того, как их об этом попросила девушка актера, которая долго не могла с ним связаться.Точные причины смерти пока не известны, однако на кровати Беласко нашли пятна крови. Как рассказал отец актера, тот мог скончаться из-за аневризмы.Берт Беласко снялся в более двух десятков фильмов и сериалов. Помимо "Доктора Хауса", у него были роли в таких проектах, как "Американская принцесса", "Мик", "Умираю со смеху", "Подача" и "Ки и Пил".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берт беласко, сша, в мире
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
Снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие" американский актер Берт Беласко
умер в 38 лет, сообщает TMZ
.
Тело актера нашли в номере отеля в Ричмонде
, штат Вирджиния, где он оставался на карантине по прибытии в город.
Сообщается, что Беласко обнаружили сотрудники отеля после того, как их об этом попросила девушка актера, которая долго не могла с ним связаться.
Точные причины смерти пока не известны, однако на кровати Беласко нашли пятна крови. Как рассказал отец актера, тот мог скончаться из-за аневризмы.
Берт Беласко снялся в более двух десятков фильмов и сериалов. Помимо "Доктора Хауса", у него были роли в таких проектах, как "Американская принцесса", "Мик", "Умираю со смеху", "Подача" и "Ки и Пил".