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Минэнерго Белоруссии объяснило приостановку работы АЭС
Минэнерго Белоруссии объяснило приостановку работы АЭС
Министерство энергетики Белоруссии подтвердило, что на БелАЭС на время остановили выработку электроэнергии. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:21
2020-11-10T23:46
белэнерго
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
министерство энергетики белоруссии
белорусская аэс
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Министерство энергетики Белоруссии подтвердило, что на БелАЭС на время остановили выработку электроэнергии.Как пояснили в пресс-службе государственного производственного объединения "Белэнерго", это предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск".На этом этапе предусмотрены "режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой". Это делается "для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования"."Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме", — говорится в сообщении, опубликованном в канале "Белэнерго" в Telegram.Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что 8 ноября вышел из строя трансформатор, из-за чего на АЭС остановили выработку энергии. В понедельник Минэнерго Белоруссии заявило, что на БелАЭС выявлена необходимость замены отдельного оборудования, при этом технологические системы функционируют в штатном режиме.Сотрудник Госатомнадзора Олег Соболев заявил РИА Новости, что на станции меняют "элементы нормальной эксплуатации", относящиеся к четвертому классу безопасности. По его словам, на ядерный и радиационный фон это никак не влияет.Седьмого ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовал в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС, который вышел на показатель 400 МВт. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВт⋅ч электроэнергии, что позволило республике сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в мае 2022-го.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/belorussiya-1583500772.html
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белэнерго, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, белоруссия, в мире

Минэнерго Белоруссии объяснило приостановку работы АЭС

15:21 10.11.2020 (обновлено: 23:46 10.11.2020)
 
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, PoolБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, Pool
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Министерство энергетики Белоруссии подтвердило, что на БелАЭС на время остановили выработку электроэнергии.
Как пояснили в пресс-службе государственного производственного объединения "Белэнерго", это предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск".
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На этом этапе предусмотрены "режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой". Это делается "для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования".
"Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме", — говорится в сообщении, опубликованном в канале "Белэнерго" в Telegram.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что 8 ноября вышел из строя трансформатор, из-за чего на АЭС остановили выработку энергии. В понедельник Минэнерго Белоруссии заявило, что на БелАЭС выявлена необходимость замены отдельного оборудования, при этом технологические системы функционируют в штатном режиме.
Сотрудник Госатомнадзора Олег Соболев заявил РИА Новости, что на станции меняют "элементы нормальной эксплуатации", относящиеся к четвертому классу безопасности. По его словам, на ядерный и радиационный фон это никак не влияет.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
11:14
Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии
Седьмого ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовал в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС, который вышел на показатель 400 МВт. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВт⋅ч электроэнергии, что позволило республике сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в мае 2022-го.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Белорусская атомная станция (БелАЭС)
 
БелэнергоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомстройэкспортМинистерство энергетики БелоруссииБелорусская АЭСБелоруссияВ мире
 
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