https://ria.ru/20201110/belaes-1583944522.html

Минэнерго Белоруссии объяснило приостановку работы АЭС

Минэнерго Белоруссии объяснило приостановку работы АЭС

Министерство энергетики Белоруссии подтвердило, что на БелАЭС на время остановили выработку электроэнергии. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:21

2020-11-10T15:21

2020-11-10T23:46

белэнерго

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

министерство энергетики белоруссии

белорусская аэс

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583417774_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4c2d286762d101e80efc524485af5341.jpg

МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Министерство энергетики Белоруссии подтвердило, что на БелАЭС на время остановили выработку электроэнергии.Как пояснили в пресс-службе государственного производственного объединения "Белэнерго", это предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск".На этом этапе предусмотрены "режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой". Это делается "для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования"."Все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме", — говорится в сообщении, опубликованном в канале "Белэнерго" в Telegram.Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что 8 ноября вышел из строя трансформатор, из-за чего на АЭС остановили выработку энергии. В понедельник Минэнерго Белоруссии заявило, что на БелАЭС выявлена необходимость замены отдельного оборудования, при этом технологические системы функционируют в штатном режиме.Сотрудник Госатомнадзора Олег Соболев заявил РИА Новости, что на станции меняют "элементы нормальной эксплуатации", относящиеся к четвертому классу безопасности. По его словам, на ядерный и радиационный фон это никак не влияет.Седьмого ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовал в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС, который вышел на показатель 400 МВт. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВт⋅ч электроэнергии, что позволило республике сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в мае 2022-го.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/belorussiya-1583500772.html

https://ria.ru/20201110/belaes-1583884678.html

https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белэнерго, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, министерство энергетики белоруссии, белорусская аэс, белоруссия, в мире