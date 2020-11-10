Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии
11:14 10.11.2020 (обновлено: 14:01 10.11.2020)
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, заявил РИА Новости консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики (Госатомнадзора) Олег Соболев.
"Было уже сообщение, что они (БелАЭС. — Прим. ред.) прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом", — заявил Соболев.
Как уточнил собеседник агентства, на АЭС меняют оборудование, которое относится к четвертому классу безопасности. Речь идет об элементах "нормальной эксплуатации", которые работают в штатном режиме.
"Согласно установленным процедурам, даже о таких событиях, которые не влияют на ядерную и радиационную безопасность, необходимо уведомлять Госатомнадзор, они это сделали. Мы, в свою очередь, продолжаем наш надзор, который ведется на площадке Белорусской АЭС в постоянном режиме 24/7", — добавил консультант департамента.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что 8 ноября остановили турбину АЭС из-за неполадок с трансформатором.
В Минэнерго Белоруссии заявили, что на БелАЭС выявили оборудование, которое нужно заменить, однако все технологические системы продолжали работать.
Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовал в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС, который вышел на показатель 400 МВт. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВтч электроэнергии, что позволило республике сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в мае 2022-го.