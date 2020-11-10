Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201110/belaes-1583884678.html
Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии
Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии
Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, заявил РИА Новости консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:14
2020-11-10T14:01
мчс белоруссии
александр лукашенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502735_0:135:2592:1593_1400x0_80_0_0_5857c1949d4de9df8c6e48836117599f.jpg
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, заявил РИА Новости консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики (Госатомнадзора) Олег Соболев.Как уточнил собеседник агентства, на АЭС меняют оборудование, которое относится к четвертому классу безопасности. Речь идет об элементах "нормальной эксплуатации", которые работают в штатном режиме."Согласно установленным процедурам, даже о таких событиях, которые не влияют на ядерную и радиационную безопасность, необходимо уведомлять Госатомнадзор, они это сделали. Мы, в свою очередь, продолжаем наш надзор, который ведется на площадке Белорусской АЭС в постоянном режиме 24/7", — добавил консультант департамента.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что 8 ноября остановили турбину АЭС из-за неполадок с трансформатором. В Минэнерго Белоруссии заявили, что на БелАЭС выявили оборудование, которое нужно заменить, однако все технологические системы продолжали работать.Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовал в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС, который вышел на показатель 400 МВт. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВтч электроэнергии, что позволило республике сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в мае 2022-го.
https://ria.ru/20201108/belaes-1583617913.html
https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583502735_144:0:2448:1728_1400x0_80_0_0_e230032dfcf2af0640045675d97017d3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс белоруссии, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, белоруссия, в мире

Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии

11:14 10.11.2020 (обновлено: 14:01 10.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, заявил РИА Новости консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики (Госатомнадзора) Олег Соболев.

"Было уже сообщение, что они (БелАЭС. — Прим. ред.) прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом", — заявил Соболев.

Как уточнил собеседник агентства, на АЭС меняют оборудование, которое относится к четвертому классу безопасности. Речь идет об элементах "нормальной эксплуатации", которые работают в штатном режиме.
"Согласно установленным процедурам, даже о таких событиях, которые не влияют на ядерную и радиационную безопасность, необходимо уведомлять Госатомнадзор, они это сделали. Мы, в свою очередь, продолжаем наш надзор, который ведется на площадке Белорусской АЭС в постоянном режиме 24/7", — добавил консультант департамента.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 14:35
Жителей Вильнюса призвали запастись таблетками йода из-за запуска БелАЭС
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что 8 ноября остановили турбину АЭС из-за неполадок с трансформатором.
В Минэнерго Белоруссии заявили, что на БелАЭС выявили оборудование, которое нужно заменить, однако все технологические системы продолжали работать.
Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовал в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС, который вышел на показатель 400 МВт. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВтч электроэнергии, что позволило республике сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в мае 2022-го.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 15:58Ядерные технологии
Лукашенко объяснил, почему Запад критикует Белорусскую АЭС
 
МЧС БелоруссииАлександр ЛукашенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белорусская АЭСБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния