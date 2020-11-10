https://ria.ru/20201110/belaes-1583884678.html

Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии

Белорусская АЭС прекратила выработку электроэнергии

Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, заявил РИА Новости консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:14

2020-11-10T11:14

2020-11-10T14:01

мчс белоруссии

александр лукашенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 ноя — РИА Новости. Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, заявил РИА Новости консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС республики (Госатомнадзора) Олег Соболев.Как уточнил собеседник агентства, на АЭС меняют оборудование, которое относится к четвертому классу безопасности. Речь идет об элементах "нормальной эксплуатации", которые работают в штатном режиме."Согласно установленным процедурам, даже о таких событиях, которые не влияют на ядерную и радиационную безопасность, необходимо уведомлять Госатомнадзор, они это сделали. Мы, в свою очередь, продолжаем наш надзор, который ведется на площадке Белорусской АЭС в постоянном режиме 24/7", — добавил консультант департамента.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что 8 ноября остановили турбину АЭС из-за неполадок с трансформатором. В Минэнерго Белоруссии заявили, что на БелАЭС выявили оборудование, которое нужно заменить, однако все технологические системы продолжали работать.Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовал в церемонии по повышению мощности первого энергоблока Белорусской АЭС, который вышел на показатель 400 МВт. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллиона кВтч электроэнергии, что позволило республике сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй — в мае 2022-го.

https://ria.ru/20201108/belaes-1583617913.html

https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс белоруссии, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, белоруссия, в мире