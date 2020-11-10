https://ria.ru/20201110/bayden-1584021474.html

Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором

Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором

Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, назвал позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T23:23

2020-11-10T23:23

2020-11-10T23:23

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, назвал позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на выборах."Я думаю, что это позор, честно говоря... Я думаю, что в конце концов это (победа Байдена на выборах - ред.) увенчается успехом 20 января (день инаугурации - ред.)", - сказал он, выступая в Делавэре.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201110/tramp-1584014319.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире