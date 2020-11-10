https://ria.ru/20201110/bayden-1584021474.html
Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, назвал позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T23:23
2020-11-10T23:23
2020-11-10T23:23
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Джо Байден, которого СМИ объявили избранным президентом США, назвал позором нежелание действующего президента страны Дональда Трампа признавать поражение на выборах."Я думаю, что это позор, честно говоря... Я думаю, что в конце концов это (победа Байдена на выборах - ред.) увенчается успехом 20 января (день инаугурации - ред.)", - сказал он, выступая в Делавэре.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201110/tramp-1584014319.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире