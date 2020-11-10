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Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден

Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден

Процесс передачи власти от республиканцев демократам в США уже начался и его не остановить, заявил во вторник кандидат в президенты от Демократической партии... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T23:14

2020-11-10T23:14

2020-11-10T23:14

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Процесс передачи власти от республиканцев демократам в США уже начался и его не остановить, заявил во вторник кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден."Мы уже начинаем переход, мы уже хорошо продвинулись. И неспособность администрации признать нашу победу не меняет динамику того, что мы можем сделать. Мы будем двигаться последовательно, собирать администрацию, Белый дом, рассматривать, кого мы выберем в позиции в кабинете министров, и ничто не остановит это", - сказал он журналистам.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире