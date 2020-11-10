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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/bayden-1584020721.html
Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
Процесс передачи власти от республиканцев демократам в США уже начался и его не остановить, заявил во вторник кандидат в президенты от Демократической партии... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T23:14
2020-11-10T23:14
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Процесс передачи власти от республиканцев демократам в США уже начался и его не остановить, заявил во вторник кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден."Мы уже начинаем переход, мы уже хорошо продвинулись. И неспособность администрации признать нашу победу не меняет динамику того, что мы можем сделать. Мы будем двигаться последовательно, собирать администрацию, Белый дом, рассматривать, кого мы выберем в позиции в кабинете министров, и ничто не остановит это", - сказал он журналистам.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден

23:14 10.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. Процесс передачи власти от республиканцев демократам в США уже начался и его не остановить, заявил во вторник кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.
"Мы уже начинаем переход, мы уже хорошо продвинулись. И неспособность администрации признать нашу победу не меняет динамику того, что мы можем сделать. Мы будем двигаться последовательно, собирать администрацию, Белый дом, рассматривать, кого мы выберем в позиции в кабинете министров, и ничто не остановит это", - сказал он журналистам.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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