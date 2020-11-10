Сестра Байдена уверена, что он будет баллотироваться на второй срок
© REUTERS / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден будет баллотироваться на пост главы государства и в 2024 году, заявила сестра политика Валери Оуэнс Байден порталу Axios.
"Конечно. Абсолютно", - ответила женщина на вопрос, уверена ли она в планах Байдена идти на второй срок. Портал называет Оуэнс Байден ближайшим политическим советником нового президента на протяжении 49 лет.
На выборах 2024 года Байдену будет уже 81.
Ранее портал со ссылкой на информированные источники сообщил, что и действующий президент Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы снова баллотироваться в президенты в 2024 году.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.