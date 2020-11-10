https://ria.ru/20201110/bayden-1583981485.html

Сестра Байдена уверена, что он будет баллотироваться на второй срок

Сестра Байдена уверена, что он будет баллотироваться на второй срок

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден будет баллотироваться на пост главы государства и в 2024 году, заявила сестра политика... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:51

2020-11-10T17:51

2020-11-10T17:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден будет баллотироваться на пост главы государства и в 2024 году, заявила сестра политика Валери Оуэнс Байден порталу Axios.На выборах 2024 года Байдену будет уже 81.Ранее портал со ссылкой на информированные источники сообщил, что и действующий президент Дональд Трамп раздумывает над тем, чтобы снова баллотироваться в президенты в 2024 году.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201110/vybory-1583805983.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире