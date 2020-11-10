Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/bayden-1583926168.html
Президентство Байдена будет менее агрессивным, считает эксперт
Президентство Байдена будет менее агрессивным, считает эксперт
Президентство Джо Байдена будет более многосторонним и менее агрессивным, однако основные разногласия у США останутся, в том числе с Россией, заявил в интервью... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:13
2020-11-10T14:13
выборы президента сша — 2020
марк фино
южно-китайское море
дональд трамп
джо байден
сирия
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583523912_0:77:3072:1805_1400x0_80_0_0_48e1fd815979d349b0f2d3686eb74e06.jpg
ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Президентство Джо Байдена будет более многосторонним и менее агрессивным, однако основные разногласия у США останутся, в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино."Президентство Байдена, безусловно, будет более многосторонним, менее агрессивным по отношению как к союзникам, так и к противникам. Но основные разногласия между США и Ираном (поведение дома и на Ближнем Востоке), Россией (Украина, Сирия) и Китаем (Южно-Китайское море, Тайвань, торговая война) не исчезнут волшебным образом. Важными станут участие, деэскалация напряженности и усиление опоры на коллективную ответственность, особенно в Совете Безопасности ООН", - сказал он.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201110/komanda-1583803928.html
https://ria.ru/20201109/bayden-1583784561.html
южно-китайское море
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583523912_0:105:2591:2048_1400x0_80_0_0_4268c2df6945ba6067bc7e70085cbaec.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк фино, южно-китайское море, дональд трамп, джо байден, сирия, оон, сша, в мире

Президентство Байдена будет менее агрессивным, считает эксперт

14:13 10.11.2020
 
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Президентство Джо Байдена будет более многосторонним и менее агрессивным, однако основные разногласия у США останутся, в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.
"Президентство Байдена, безусловно, будет более многосторонним, менее агрессивным по отношению как к союзникам, так и к противникам. Но основные разногласия между США и Ираном (поведение дома и на Ближнем Востоке), Россией (Украина, Сирия) и Китаем (Южно-Китайское море, Тайвань, торговая война) не исчезнут волшебным образом. Важными станут участие, деэскалация напряженности и усиление опоры на коллективную ответственность, особенно в Совете Безопасности ООН", - сказал он.
Джо Байден и его супруга после объявления итогов голосования - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 08:00Выборы президента США — 2020
Десять женщин, пять цветных и гей. Кто войдет в команду Байдена
По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 16:45Выборы президента США — 2020
Байден постарается восстановить команду союзников США, считает Косачев
 
Выборы президента США — 2020Марк ФиноЮжно-Китайское мореДональд ТрампДжо БайденСирияООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния