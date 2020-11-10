https://ria.ru/20201110/bayden-1583926168.html

Президентство Байдена будет менее агрессивным, считает эксперт

Президентство Байдена будет менее агрессивным, считает эксперт

Президентство Джо Байдена будет более многосторонним и менее агрессивным, однако основные разногласия у США останутся, в том числе с Россией, заявил в интервью... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:13

2020-11-10T14:13

2020-11-10T14:13

выборы президента сша — 2020

марк фино

южно-китайское море

дональд трамп

джо байден

сирия

оон

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Президентство Джо Байдена будет более многосторонним и менее агрессивным, однако основные разногласия у США останутся, в том числе с Россией, заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино."Президентство Байдена, безусловно, будет более многосторонним, менее агрессивным по отношению как к союзникам, так и к противникам. Но основные разногласия между США и Ираном (поведение дома и на Ближнем Востоке), Россией (Украина, Сирия) и Китаем (Южно-Китайское море, Тайвань, торговая война) не исчезнут волшебным образом. Важными станут участие, деэскалация напряженности и усиление опоры на коллективную ответственность, особенно в Совете Безопасности ООН", - сказал он.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201110/komanda-1583803928.html

https://ria.ru/20201109/bayden-1583784561.html

южно-китайское море

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк фино, южно-китайское море, дональд трамп, джо байден, сирия, оон, сша, в мире