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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/bayden-1583921865.html
Байден в отношении Ирана будет вести политику диалога, считает эксперт
Байден в отношении Ирана будет вести политику диалога, считает эксперт
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден в отношении Ирана будет придерживаться политики диалога, а не максимального давления, что... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:52
2020-11-10T13:52
выборы президента сша — 2020
марк фино
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
совет безопасности оон
евросоюз
джо байден
иран
сша
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ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден в отношении Ирана будет придерживаться политики диалога, а не максимального давления, что положительно скажется на судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения."Байден пообещал, что Соединенные Штаты вновь присоединятся к СВПД, "если Иран вернется к полному соблюдению" соглашения. Положительным аспектом этой политики является то, что она будет основана на диалоге и переговорах, а не на "максимальном давлении", которое было контрпродуктивным", - сказал он, комментируя будущее СВПД при новом президенте США.По словам Фино, главный вопрос остается в том, в какой последовательности новая администрация США будет смягчать свою политику в отношении Ирана, с учетом того, что Тегеран уже перестал выполнять часть СВПД в ответ на американские санкции."Первым делом Байден отменит эти санкции, которые затрагивают большинство ответных мер Ирана на пандемию COVID-19, и запрет на поездки. Более того, он хочет расширить соглашение, включив в него вопросы иранской ракетной программы и региональной деятельности. Иран будет противиться, но, возможно, в его интересах заключить сделки по большему количеству вопросов для взаимной выгоды. Например, он может согласиться на обсуждение ракет при условии, что они будут включать или затрагивать другие региональные ракетные державы (Израиль, Саудовскую Аравию, Египет)", - считает эксперт.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html
https://ria.ru/20201108/sotrudnichestvo-1583669061.html
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марк фино, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, джо байден, иран, сша, в мире

Байден в отношении Ирана будет вести политику диалога, считает эксперт

13:52 10.11.2020
 
© REUTERS / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© REUTERS / Andrew Harnik
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ЖЕНЕВА, 10 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден в отношении Ирана будет придерживаться политики диалога, а не максимального давления, что положительно скажется на судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил в интервью РИА Новости руководитель отдела по нераспространению и дипломатической торговли Женевского центра политики безопасности Марк Фино.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Байден, он уже заявил о своей победе. Дональд Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки
"Байден пообещал, что Соединенные Штаты вновь присоединятся к СВПД, "если Иран вернется к полному соблюдению" соглашения. Положительным аспектом этой политики является то, что она будет основана на диалоге и переговорах, а не на "максимальном давлении", которое было контрпродуктивным", - сказал он, комментируя будущее СВПД при новом президенте США.
По словам Фино, главный вопрос остается в том, в какой последовательности новая администрация США будет смягчать свою политику в отношении Ирана, с учетом того, что Тегеран уже перестал выполнять часть СВПД в ответ на американские санкции.
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8 ноября, 23:41
Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
"Первым делом Байден отменит эти санкции, которые затрагивают большинство ответных мер Ирана на пандемию COVID-19, и запрет на поездки. Более того, он хочет расширить соглашение, включив в него вопросы иранской ракетной программы и региональной деятельности. Иран будет противиться, но, возможно, в его интересах заключить сделки по большему количеству вопросов для взаимной выгоды. Например, он может согласиться на обсуждение ракет при условии, что они будут включать или затрагивать другие региональные ракетные державы (Израиль, Саудовскую Аравию, Египет)", - считает эксперт.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Вчера, 02:21
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Выборы президента США — 2020Марк ФиноСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампСовет Безопасности ООНЕвросоюзДжо БайденИранСШАВ мире
 
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