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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/bayden-1583844155.html
В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
Процесс передачи власти Джо Байдену, которого СМИ объявили избранным президентом Соединенных Штатов, начнется только когда такое решение примет Управление общих РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T00:36
2020-11-10T07:40
выборы президента сша — 2020
агентство по международному развитию сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Процесс передачи власти Джо Байдену, которого СМИ объявили избранным президентом Соединенных Штатов, начнется только когда такое решение примет Управление общих служб США (GSA). Об этом заявил в частном порядке и.о. заместителя руководителя Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру госдепа), сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись.Барса, по информации телеканала, отметил, что пока процесс передачи власти не начался.Ранее газета Politico сообщала, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байденал на президентских выборах. В новом штабе Байдена и Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на GSA. Пока Мерфи не подтвердит избрание Байдена, его команда не сможет получить доступ к финансам правительства и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации планов Байдена.По подсчетам СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201109/bayden-1583784561.html
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агентство по международному развитию сша, джо байден, сша, в мире

В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену

00:36 10.11.2020 (обновлено: 07:40 10.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Процесс передачи власти Джо Байдену, которого СМИ объявили избранным президентом Соединенных Штатов, начнется только когда такое решение примет Управление общих служб США (GSA). Об этом заявил в частном порядке и.о. заместителя руководителя Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру госдепа), сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись.
Барса, по информации телеканала, отметил, что пока процесс передачи власти не начался.

"Пока глава GSA не примет решение касательно того, кто победил на выборах, ничего не изменится", - сказал он.

Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Ранее газета Politico сообщала, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байденал на президентских выборах.
В новом штабе Байдена и Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на GSA. Пока Мерфи не подтвердит избрание Байдена, его команда не сможет получить доступ к финансам правительства и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации планов Байдена.
По подсчетам СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.
 
Выборы президента США — 2020Агентство по международному развитию СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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