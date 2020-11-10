В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:36 10.11.2020 (обновлено: 07:40 10.11.2020)
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Процесс передачи власти Джо Байдену, которого СМИ объявили избранным президентом Соединенных Штатов, начнется только когда такое решение примет Управление общих служб США (GSA). Об этом заявил в частном порядке и.о. заместителя руководителя Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру госдепа), сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись.
Барса, по информации телеканала, отметил, что пока процесс передачи власти не начался.
"Пока глава GSA не примет решение касательно того, кто победил на выборах, ничего не изменится", - сказал он.
Ранее газета Politico сообщала, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байденал на президентских выборах.
В новом штабе Байдена и Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на GSA. Пока Мерфи не подтвердит избрание Байдена, его команда не сможет получить доступ к финансам правительства и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации планов Байдена.
По подсчетам СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.