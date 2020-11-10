https://ria.ru/20201110/bayden-1583844155.html

В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену

В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену

Процесс передачи власти Джо Байдену, которого СМИ объявили избранным президентом Соединенных Штатов, начнется только когда такое решение примет Управление общих РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:36

2020-11-10T00:36

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Процесс передачи власти Джо Байдену, которого СМИ объявили избранным президентом Соединенных Штатов, начнется только когда такое решение примет Управление общих служб США (GSA). Об этом заявил в частном порядке и.о. заместителя руководителя Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру госдепа), сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись.Барса, по информации телеканала, отметил, что пока процесс передачи власти не начался.Ранее газета Politico сообщала, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байденал на президентских выборах. В новом штабе Байдена и Камалы Харрис заявили изданию, что сначала давали ведомству время для принятия решения, но в воскресенье решили усилить давление на GSA. Пока Мерфи не подтвердит избрание Байдена, его команда не сможет получить доступ к финансам правительства и общаться с федеральными ведомствами. По мнению экспертов, такого рода задержка может помещать реализации планов Байдена.По подсчетам СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201109/bayden-1583784561.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство по международному развитию сша, джо байден, сша, в мире