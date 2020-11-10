https://ria.ru/20201110/avtobusy-1583944339.html
Городское автохозяйство Липецка пополнили новые автобусы
Городское автохозяйство Липецка пополнили новые автобусы
Подвижной состав автотранспортного предприятия Липецка пополнили во вторник 32 новых пассажирских автобуса ЛИАЗ 5292, приобретенные для областного центра в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:20
2020-11-10T15:20
2020-11-10T15:20
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Подвижной состав автотранспортного предприятия Липецка пополнили во вторник 32 новых пассажирских автобуса ЛИАЗ 5292, приобретенные для областного центра в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.Ключи от новых машин перевозчикам вручил глава региона Игорь Артамонов. В ближайшее время автобусы выйдут на городские магистральные маршруты.Он уточнил, что в новых автобусах учтено все для удобства маломобильных граждан – они низкопольные, оснащены выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя. Также они оснащены системой ГЛОНАСС, оборудованы камерами видеонаблюдения, тахографами, которые будут следить за режимом труда и отдыха водителей."Очень важным фактом является то, что все машины отвечают современным требованиям соблюдения безопасности при пассажирских перевозках, даже системами контроля за состоянием водителей", — отметил Артамонов.Как отметили в администрации региона, автобусы приобретены в лизинг при федеральной поддержке. Цена контракта составила порядка 260 миллионов рублей.Всего в этом году благодаря нацпроекту новый пассажирский транспорт появится еще в 12 городских агломерациях Липецкой области.
https://ria.ru/20201106/distantsionka-1583365676.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область