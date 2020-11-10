https://ria.ru/20201110/aviatsiya-1583788744.html

Стюардесса рассказала о жестких правилах на курсах профподготовки

Стюардесса рассказала о жестких правилах на курсах профподготовки

Бывшая бортпроводница британской авиакомпании рассказала, чему ее учили на курсах подготовки, и за какие безобидные проступки выгоняли студентов с курса,... РИА Новости, 10.11.2020

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бывшая бортпроводница британской авиакомпании рассказала, чему ее учили на курсах подготовки, и за какие безобидные проступки выгоняли студентов с курса, сообщает Express.Стюардессы всегда отлично выглядят – красиво и опрятно. Этого требуют строгие правила авиакомпаний, в которых четко прописаны критерии внешнего вида работников. Бывшая стюардесса Хизер Пул рассказала, что регламент предусматривает и форму прически, и оттенки макияжа на борту.Строгость правил она почувствовала в первый же день обучения. "Мы узнали, что бортпроводники должны быть готовы к двум вещам: отправиться куда угодно и радикально изменить прическу", — вспоминает она.Например, вьющиеся волосы недопустимы независимо от влажности, сказала она. "Меня научили выпрямлять и укладывать их, создавать с помощью трех десятков заколок и банки лака классическую прическу, — говорит Хизер. — Это выглядело красиво, но кожа головы болела, а я молча работала".В рабочее время бортпроводницы должны были всегда использовать помаду. Причем компания рекомендовала даже ее конкретный цвет – красный, "чтобы пассажиры могли читать команды по губам во время чрезвычайной ситуации". Обучение на профессию бортпроводника было нелегким делом, и даже утомительным процессом, вспоминает бывшая стюардесса. "Но не дай Бог, чтобы кто-нибудь задремал в классе во время монотонной лекции о том, как правильно организовать тележку с напитками или о важности приветствия и прощания с пассажирами", — говорит она. На занятиях каждый раз нужно было использовать новое приветствие. Это стало игрой — кто сможет продержаться дольше всех, не повторяясь."Если студента поймают с закрытыми глазами во время лекции, его отправят паковать вещи, — рассказывает Пул. – Девушка, которая осмелилась нанести глянцевую телесную помаду вместо красной, на следующий день не попала на занятия. Мы не были удивлены ее внезапным исчезновением, хотя понятия не имели, она ушла сама или ее выгнали".Также будущих бортпроводников могут отчислить за опоздания, говорит Хизер. "Вот почему они в совершенстве освоили навыки спортивной ходьбы", — добавляет она.

https://ria.ru/20201018/styuardessa-1580135824.html

https://ria.ru/20201107/seliger-1582262809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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