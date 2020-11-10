https://ria.ru/20201110/aviabilety-1583882397.html

Названа стоимость самых дорогих авиабилетов октября

Названа стоимость самых дорогих авиабилетов октября

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые небюджетные авиаперелеты по России в октябре. Все билеты, вошедшие в рейтинг, куплены в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:51

2020-11-10T12:51

2020-11-10T12:51

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий назвал самые небюджетные авиаперелеты по России в октябре. Все билеты, вошедшие в рейтинг, куплены в бизнес-класс, сообщает Туту.ру.Самая высокая цена оказалась у перелета из Москвы в Благовещенск. За этот билет путешественник заплатит 122 034 рубля. Он приобретался за неделю до вылета.На втором месте по стоимости проездной документ из Москвы в Астрахань, за него заплатили 98 220 рублей, он был куплен за три дня до отправления.Замыкает тройку дорогих перелетов в октябре билет из столицы в Абакан за 90 776 рублей в одну сторону. Также в пятерку самых дорогих вошли перелеты из Магадана в Москву за 90 417 рублей и из Москвы в Сочи за 85 665 рублей.Самый дорогой билет туда-обратно с датой начала путешествия в октябре, обошелся покупателю в 110 814 рублей - из Волгограда в Москву. На втором месте в рейтинге туда-обратно перелет из Москвы в Сочи за 104 509 рублей. Он был оформлен в день путешествия.Замыкает тройку билет из Красноярска в Санкт-Петербург за 97 724 рубля.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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