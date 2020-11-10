https://ria.ru/20201110/aspirin-1583992683.html
Малышева рассказала о дешевом средстве против коронавируса
Малышева рассказала о дешевом средстве против коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала, как аспирин помогает в борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:57
2020-11-10T18:57
2020-11-10T18:57
распространение нового коронавируса
симон мацкеплишвили
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала, как аспирин помогает в борьбе с коронавирусом.Гостем программы Малышевой был кардиолог Симон Мацкеплишвили. Он рассказал, что пациенты, принимавшие небольшие дозы аспирина для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, имели лучшие результаты лечения COVID-19.Малышева, в свою очередь, подчеркнула, что аспирин не действует на сам вирус. Но это средство улучшает состояние пациента, препятствуя образованию тромбов."Все, что мы говорим про аспирин сегодня — для взрослых", — добавила Малышева и призвала не давать детям препараты с ацетилсалициловой кислотой.Мацкеплишвили же призвал людей, принимающих аспирин по назначению врача, продолжать прием таблеток, и не начинать делать это без консультации с медиками.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/vspyshka-1583933199.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симон мацкеплишвили, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество, общество