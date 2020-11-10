https://ria.ru/20201110/armeniya-1583870059.html

Католикос всех армян призвал сограждан воздержаться от насилия

Католикос всех армян призвал сограждан воздержаться от насилия

Католикос всех армян Гарегин Второй призвал армян объединиться и сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, воздержатся от насилия и беспорядков, передает... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:46

2020-11-10T09:46

2020-11-10T09:46

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин Второй призвал армян объединиться и сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, воздержатся от насилия и беспорядков, передает Sputnik Армения.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты. Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий."Гарегин Второй призвал армян объединиться и сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, воздержатся от насилия и беспорядков", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, Гарегин Второй призвал власти Армении и непризнанной НКР представить основательные и исчерпывающие объяснения принятого трехстороннего заявления по Карабаху.Как пишет Sputnik, Гарегин Второй отметил, что в сложившейся ситуации тыл должен быть крепок как никогда и поведение общества не должно ставить под угрозу солдат в окопах. По его словам, в тылу должно быть стабильно, чтобы единые решения и выход из ситуации был найден. Он также подчеркнул, что верит в мудрость армянского народа.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201110/armeniya-1583863287.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры протестующих в парламенте Армении Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху. 2020-11-10T09:46 true PT0M32S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире