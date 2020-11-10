Католикос всех армян призвал сограждан воздержаться от насилия
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин Второй призвал армян объединиться и сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, воздержатся от насилия и беспорядков, передает Sputnik Армения.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты. Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.
"Гарегин Второй призвал армян объединиться и сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, воздержатся от насилия и беспорядков", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, Гарегин Второй призвал власти Армении и непризнанной НКР представить основательные и исчерпывающие объяснения принятого трехстороннего заявления по Карабаху.
"Этот кризис должен быть преодолен совместными усилиями внешнеполитического руководства Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)", - подчеркнул католикос всех армян.
Как пишет Sputnik, Гарегин Второй отметил, что в сложившейся ситуации тыл должен быть крепок как никогда и поведение общества не должно ставить под угрозу солдат в окопах. По его словам, в тылу должно быть стабильно, чтобы единые решения и выход из ситуации был найден. Он также подчеркнул, что верит в мудрость армянского народа.
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