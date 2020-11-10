https://ria.ru/20201110/armeniya-1583864168.html

Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах

Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и другие предметы. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:29

2020-11-10T08:29

2020-11-10T08:36

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и другие предметы.Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий."В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины", - написал Пашинян в Facebook.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/karabakh-1583743969.html

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, армения, в мире