https://ria.ru/20201110/armeniya-1583864168.html
Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и другие предметы. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:29
2020-11-10T08:29
2020-11-10T08:36
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и другие предметы.Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий."В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины", - написал Пашинян в Facebook.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/karabakh-1583743969.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и другие предметы.
Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.
"В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины", - написал Пашинян в Facebook
.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Миротворческий контингент РФ в Карабахе развертывается в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Для управления миротворческой операцией в районе города Степанакерт будет развернуто командование российских миротворческих сил.
Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>