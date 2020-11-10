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В кабмине Армении рассказали о состоянии избитого спикера парламента

В кабмине Армении рассказали о состоянии избитого спикера парламента

Спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, избитого протестующими, в настоящий момент оперируют, передает Sputnik Армения со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:28

2020-11-10T05:28

2020-11-10T05:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

беспорядки в ереване

арарат мирзоян

никол пашинян

ереван

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в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, избитого протестующими, в настоящий момент оперируют, передает Sputnik Армения со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.Ранее сообщалось, что протестующие избили спикера парламента в Ереване. Конфликт произошел между участниками протеста и охраной Мирзояна. Сам спикер парламента находился в машине, однако протестующие "вытащили всех из автомобиля".Как пишет Sputnik, ссылаясь на слова руководителя аппарата главы правительства Эдуарда Агаджаняна, жизни Мирзояна ничего не угрожает.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, арарат мирзоян, никол пашинян, ереван, азербайджан, армения, в мире