В кабмине Армении рассказали о состоянии избитого спикера парламента
05:28 10.11.2020 (обновлено: 05:29 10.11.2020)
© Sputnik / Sputnik АрменияЗдание правительства Армении после погромов
© Sputnik / Sputnik Армения
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, избитого протестующими, в настоящий момент оперируют, передает Sputnik Армения со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Ранее сообщалось, что протестующие избили спикера парламента в Ереване. Конфликт произошел между участниками протеста и охраной Мирзояна. Сам спикер парламента находился в машине, однако протестующие "вытащили всех из автомобиля".
Как пишет Sputnik, ссылаясь на слова руководителя аппарата главы правительства Эдуарда Агаджаняна, жизни Мирзояна ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
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