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Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки
Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки
Минздрав России утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:09
2020-11-10T22:09
здоровье - общество
авто
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях", — говорится в документе.В состав аптечки должны входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки, лейкопластырь, отмечается в приказе.Помимо этого в аптечке должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи, уточняется в документе.Наличие лекарственных препаратов в аптечке не предусмотрено.
https://ria.ru/20201107/konfiskatsiya-1583521941.html
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здоровье - общество, авто, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки

18:09 10.11.2020 (обновлено: 22:09 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис АбрамовАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях", — говорится в документе.
В состав аптечки должны входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки, лейкопластырь, отмечается в приказе.
Помимо этого в аптечке должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи, уточняется в документе.
Наличие лекарственных препаратов в аптечке не предусмотрено.
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