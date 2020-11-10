https://ria.ru/20201110/aptechka-1583984691.html

Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки

Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки

Минздрав России утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:09

2020-11-10T18:09

2020-11-10T22:09

здоровье - общество

авто

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки, в ней должны быть маски, перчатки, бинты, жгут, лейкопластырь, стерильные салфетки, ножницы и инструкция по оказанию первой помощи, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях", — говорится в документе.В состав аптечки должны входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток, маска для проведения искусственного дыхания, жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки, лейкопластырь, отмечается в приказе.Помимо этого в аптечке должны быть ножницы и инструкция по оказанию первой помощи, уточняется в документе.Наличие лекарственных препаратов в аптечке не предусмотрено.

https://ria.ru/20201107/konfiskatsiya-1583521941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, авто, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество