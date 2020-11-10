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На Алтае мужчину арестовали за попытку отрубить руки бывшей жене
На Алтае мужчину арестовали за попытку отрубить руки бывшей жене
Житель Республики Алтай напал на бывшую жену с топором и едва не отрубил ей руки, его взяли под стражу, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:29
2020-11-10T13:29
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Житель Республики Алтай напал на бывшую жену с топором и едва не отрубил ей руки, его взяли под стражу, сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным МВД, женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. Там она увидела бывшего мужа, с которым с недавнего времени находится в разводе."Мужчина попросил её вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый имеющимся при себе топором нанес по рукам женщины не менее семи ударов, как обухом, так и острием", - говорится в сообщении.Большая часть ударов пришлась по правой кисти. Затем мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся, отметили в МВД.Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия."В настоящее время бывший супруг потерпевшей, 31- летний ранее судимый горожанин, задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200901/buryatiya-1576567541.html
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республика алтай, происшествия

На Алтае мужчину арестовали за попытку отрубить руки бывшей жене

13:29 10.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Житель Республики Алтай напал на бывшую жену с топором и едва не отрубил ей руки, его взяли под стражу, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным МВД, женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой. Там она увидела бывшего мужа, с которым с недавнего времени находится в разводе.
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"Мужчина попросил её вернуться к нему, но получил отказ. Разозлившись, он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Когда горожанка упала на землю, подозреваемый имеющимся при себе топором нанес по рукам женщины не менее семи ударов, как обухом, так и острием", - говорится в сообщении.
Большая часть ударов пришлась по правой кисти. Затем мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся, отметили в МВД.
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"В настоящее время бывший супруг потерпевшей, 31- летний ранее судимый горожанин, задержан. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
 
Республика АлтайПроисшествия
 
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