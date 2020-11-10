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https://ria.ru/20201110/alkozamki-1583943146.html
В Госдуме объяснили, почему нельзя навязывать алкозамки всем водителям
В Госдуме объяснили, почему нельзя навязывать алкозамки всем водителям
Алкозамок- прибор блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - можно ввести в отношении водителей автобусов детей, транспорта с опасным... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:15
2020-11-10T15:26
россия
авто
вячеслав лысаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
швеция
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Алкозамок- прибор блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - можно ввести в отношении водителей автобусов детей, транспорта с опасным грузом или граждан, которые ранее были пойманы за вождение в нетрезвом виде, однако нельзя навязывать эту инициативу всем водителям, так как есть масса людей, которые не употребляют алкоголь, считает депутат Вячеслав Лысаков."Вопрос (алкозамков) надо разделить на две части - либо это замки, которые ставят на транспортные средства, и это можно делать и сейчас без изменения законодательства и прежде всего, например, автобусы, которые перевозят детей либо особо опасные грузы, и водитель просто не сможет запустить двигатель, если он употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", - сказал Лысаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, в случае водителей, которые когда-то выпивали или были пойманы в состоянии опьянения во время управления транспортным средством, в ряде стран алкозамки устанавливаются добровольно, если человек готов их установить за свой счет."И это является альтернативой наказанию, которое ему грозит в соответствии с действующим в данной стране законодательством... Мало того, не только двигатель не заведется, но этот прибор должен проходить периодическую проверку компанией, которая занимается установкой и контролем этого прибора, с тем чтобы могла быть выявлена несанкционированная попытка завести двигатель. И если водитель в состоянии опьянения пытался вновь завести двигатель своего автомобиля, то это будет зафиксировано, эта информация будет снята, и он получит то наказание, которое ему было отложено, плюс дополнительное наказание за саму попытку обмануть общество и государство", - подчеркнул он.Также депутат отметил, что сложность этой системы можно обойти, попросив прохожего или товарища продуть аппарат, поэтому нужны надежные аппараты, которые могут идентифицировать водителя по зрачку, роговице и другим биохимическим персоналиям."Для того, чтобы реализовать концепцию, нам необходимы правовые основания, необходимы определенные изменения в законодательстве. У нас нет, насколько я знаю, технических производственных возможностей для изготовления такого класса аппаратуры, но есть импортные... Это не так просто. Это необходимо иметь и аппаратуру, и фирму, которая будет проверять эту аппаратуру, все это требует достаточно детальной регламентации", - добавил Лысаков.По его мнению, навязывать алкозамки всем водителям - это противоречие федерального закона, который запрещает навязывание услуг."У нас есть масса водителей, которые алкоголь вообще не употребляют, и заставлять их выкладывать некие деньги за установку этого аппарата - это нонсенс", - уточнил он.Кроме этого, Лысаков поделился, что процент ДТП из-за вождения в нетрезвом виде в последние годы достаточно стабилен - это около 8% от всех произошедших аварий, но по последствиям это одни из самых тяжелых происшествий, в которых гибнут иногда не один, а несколько человек.В 1999 году Швеция стала первой в мире страной, запустившей программу по установке алкозамков на автомобили нарушителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Участие в программе добровольное - водитель может выбрать либо лишиться водительских прав на один-два года, либо за собственный счет установить алкозамок на тот же срок.В конце июля газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге РФ сообщила, что министерство до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков – приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя, ведомство проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать приборы в машины.
https://ria.ru/20200831/alkozamki-1576552286.html
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россия, авто, вячеслав лысаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), швеция, общество

В Госдуме объяснили, почему нельзя навязывать алкозамки всем водителям

15:15 10.11.2020 (обновлено: 15:26 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВодитель проходит медицинскую проверку
Водитель проходит медицинскую проверку - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Алкозамок- прибор блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - можно ввести в отношении водителей автобусов детей, транспорта с опасным грузом или граждан, которые ранее были пойманы за вождение в нетрезвом виде, однако нельзя навязывать эту инициативу всем водителям, так как есть масса людей, которые не употребляют алкоголь, считает депутат Вячеслав Лысаков.
"Вопрос (алкозамков) надо разделить на две части - либо это замки, которые ставят на транспортные средства, и это можно делать и сейчас без изменения законодательства и прежде всего, например, автобусы, которые перевозят детей либо особо опасные грузы, и водитель просто не сможет запустить двигатель, если он употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", - сказал Лысаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, в случае водителей, которые когда-то выпивали или были пойманы в состоянии опьянения во время управления транспортным средством, в ряде стран алкозамки устанавливаются добровольно, если человек готов их установить за свой счет.
"И это является альтернативой наказанию, которое ему грозит в соответствии с действующим в данной стране законодательством... Мало того, не только двигатель не заведется, но этот прибор должен проходить периодическую проверку компанией, которая занимается установкой и контролем этого прибора, с тем чтобы могла быть выявлена несанкционированная попытка завести двигатель. И если водитель в состоянии опьянения пытался вновь завести двигатель своего автомобиля, то это будет зафиксировано, эта информация будет снята, и он получит то наказание, которое ему было отложено, плюс дополнительное наказание за саму попытку обмануть общество и государство", - подчеркнул он.
Также депутат отметил, что сложность этой системы можно обойти, попросив прохожего или товарища продуть аппарат, поэтому нужны надежные аппараты, которые могут идентифицировать водителя по зрачку, роговице и другим биохимическим персоналиям.
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"Для того, чтобы реализовать концепцию, нам необходимы правовые основания, необходимы определенные изменения в законодательстве. У нас нет, насколько я знаю, технических производственных возможностей для изготовления такого класса аппаратуры, но есть импортные... Это не так просто. Это необходимо иметь и аппаратуру, и фирму, которая будет проверять эту аппаратуру, все это требует достаточно детальной регламентации", - добавил Лысаков.
По его мнению, навязывать алкозамки всем водителям - это противоречие федерального закона, который запрещает навязывание услуг.
"У нас есть масса водителей, которые алкоголь вообще не употребляют, и заставлять их выкладывать некие деньги за установку этого аппарата - это нонсенс", - уточнил он.
Кроме этого, Лысаков поделился, что процент ДТП из-за вождения в нетрезвом виде в последние годы достаточно стабилен - это около 8% от всех произошедших аварий, но по последствиям это одни из самых тяжелых происшествий, в которых гибнут иногда не один, а несколько человек.
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В 1999 году Швеция стала первой в мире страной, запустившей программу по установке алкозамков на автомобили нарушителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Участие в программе добровольное - водитель может выбрать либо лишиться водительских прав на один-два года, либо за собственный счет установить алкозамок на тот же срок.
В конце июля газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге РФ сообщила, что министерство до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков – приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя, ведомство проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать приборы в машины.
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