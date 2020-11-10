https://ria.ru/20201110/alkozamki-1583943146.html

В Госдуме объяснили, почему нельзя навязывать алкозамки всем водителям

В Госдуме объяснили, почему нельзя навязывать алкозамки всем водителям

Алкозамок- прибор блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - можно ввести в отношении водителей автобусов детей, транспорта с опасным... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:15

2020-11-10T15:15

2020-11-10T15:26

россия

авто

вячеслав лысаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

швеция

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Алкозамок- прибор блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя - можно ввести в отношении водителей автобусов детей, транспорта с опасным грузом или граждан, которые ранее были пойманы за вождение в нетрезвом виде, однако нельзя навязывать эту инициативу всем водителям, так как есть масса людей, которые не употребляют алкоголь, считает депутат Вячеслав Лысаков."Вопрос (алкозамков) надо разделить на две части - либо это замки, которые ставят на транспортные средства, и это можно делать и сейчас без изменения законодательства и прежде всего, например, автобусы, которые перевозят детей либо особо опасные грузы, и водитель просто не сможет запустить двигатель, если он употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", - сказал Лысаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, в случае водителей, которые когда-то выпивали или были пойманы в состоянии опьянения во время управления транспортным средством, в ряде стран алкозамки устанавливаются добровольно, если человек готов их установить за свой счет."И это является альтернативой наказанию, которое ему грозит в соответствии с действующим в данной стране законодательством... Мало того, не только двигатель не заведется, но этот прибор должен проходить периодическую проверку компанией, которая занимается установкой и контролем этого прибора, с тем чтобы могла быть выявлена несанкционированная попытка завести двигатель. И если водитель в состоянии опьянения пытался вновь завести двигатель своего автомобиля, то это будет зафиксировано, эта информация будет снята, и он получит то наказание, которое ему было отложено, плюс дополнительное наказание за саму попытку обмануть общество и государство", - подчеркнул он.Также депутат отметил, что сложность этой системы можно обойти, попросив прохожего или товарища продуть аппарат, поэтому нужны надежные аппараты, которые могут идентифицировать водителя по зрачку, роговице и другим биохимическим персоналиям."Для того, чтобы реализовать концепцию, нам необходимы правовые основания, необходимы определенные изменения в законодательстве. У нас нет, насколько я знаю, технических производственных возможностей для изготовления такого класса аппаратуры, но есть импортные... Это не так просто. Это необходимо иметь и аппаратуру, и фирму, которая будет проверять эту аппаратуру, все это требует достаточно детальной регламентации", - добавил Лысаков.По его мнению, навязывать алкозамки всем водителям - это противоречие федерального закона, который запрещает навязывание услуг."У нас есть масса водителей, которые алкоголь вообще не употребляют, и заставлять их выкладывать некие деньги за установку этого аппарата - это нонсенс", - уточнил он.Кроме этого, Лысаков поделился, что процент ДТП из-за вождения в нетрезвом виде в последние годы достаточно стабилен - это около 8% от всех произошедших аварий, но по последствиям это одни из самых тяжелых происшествий, в которых гибнут иногда не один, а несколько человек.В 1999 году Швеция стала первой в мире страной, запустившей программу по установке алкозамков на автомобили нарушителей, задержанных за вождение в нетрезвом виде. Участие в программе добровольное - водитель может выбрать либо лишиться водительских прав на один-два года, либо за собственный счет установить алкозамок на тот же срок.В конце июля газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в Минпромторге РФ сообщила, что министерство до конца года планирует разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков – приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя, ведомство проработает вопрос о стимулировании автопроизводителей устанавливать приборы в машины.

https://ria.ru/20200831/alkozamki-1576552286.html

https://ria.ru/20200730/1575170310.html

https://ria.ru/20200729/1575108714.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575132511.html

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россия, авто, вячеслав лысаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), швеция, общество