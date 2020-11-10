https://ria.ru/20201110/alkogol-1583923297.html
Нарколог рассказал о росте потребления алкоголя в России на фоне пандемии
Нарколог рассказал о росте потребления алкоголя в России на фоне пандемии
Уровень потребления алкоголя на фоне пандемии растет, заявила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:57
2020-11-10T13:57
2020-11-10T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна клименко
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень потребления алкоголя на фоне пандемии растет, заявила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко."Сама пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления... Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя", - сказала Клименко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти.
https://ria.ru/20201029/insult-1582104109.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна клименко, михаил мурашко, общество