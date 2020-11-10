https://ria.ru/20201110/alkogol-1583923297.html

Нарколог рассказал о росте потребления алкоголя в России на фоне пандемии

Нарколог рассказал о росте потребления алкоголя в России на фоне пандемии

Уровень потребления алкоголя на фоне пандемии растет, заявила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:57

2020-11-10T13:57

2020-11-10T13:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна клименко

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень потребления алкоголя на фоне пандемии растет, заявила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко."Сама пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления... Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя", - сказала Клименко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти.

https://ria.ru/20201029/insult-1582104109.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна клименко, михаил мурашко, общество