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https://ria.ru/20201110/alkogol-1583923297.html
Нарколог рассказал о росте потребления алкоголя в России на фоне пандемии
Нарколог рассказал о росте потребления алкоголя в России на фоне пандемии
Уровень потребления алкоголя на фоне пандемии растет, заявила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:57
2020-11-10T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна клименко
михаил мурашко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень потребления алкоголя на фоне пандемии растет, заявила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко."Сама пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления... Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя", - сказала Клименко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти.
https://ria.ru/20201029/insult-1582104109.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна клименко, михаил мурашко, общество

Нарколог рассказал о росте потребления алкоголя в России на фоне пандемии

13:57 10.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень потребления алкоголя на фоне пандемии растет, заявила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.
"Сама пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления... Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя", - сказала Клименко в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна КлименкоМихаил МурашкоОбщество
 
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