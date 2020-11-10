Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201110/afganistan-1583902204.html
Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане
Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане
Россия намерена задействовать возможности "московского формата" для урегулирования в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:27
2020-11-10T12:46
шос
владимир путин
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583740990_0:0:3058:1721_1400x0_80_0_0_1ffb5b1b5af2cb5e37fd6b2646f66914.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия намерена задействовать возможности "московского формата" для урегулирования в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех без исключения афганских сил. Намерены и далее способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности "московского формата" консультаций, в котором представлены страны-соседи Афганистана, включая, конечно, и членов нашей организации, а также США", - сказал Путин, выступая на заседании ШОС.
https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583740990_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_db0426a053dc077af0a896c1643ab7da.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шос, владимир путин, афганистан, в мире

Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане

12:27 10.11.2020 (обновлено: 12:46 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с президентом Сирии Башаром Асадом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме телемоста с президентом Сирии Башаром Асадом - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия намерена задействовать возможности "московского формата" для урегулирования в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех без исключения афганских сил. Намерены и далее способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности "московского формата" консультаций, в котором представлены страны-соседи Афганистана, включая, конечно, и членов нашей организации, а также США", - сказал Путин, выступая на заседании ШОС.
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:06
Эксперт объяснил, почему Трамп выводит войска из Ирака и Афганистана
 
ШОСВладимир ПутинАфганистанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
21:36Власти Москвы объяснили ограничение работы ночных клубов
Лента новостейМолния