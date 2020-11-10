https://ria.ru/20201110/afganistan-1583902204.html
Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане
Путин сообщил о планах по урегулированию ситуации в Афганистане
Россия намерена задействовать возможности "московского формата" для урегулирования в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:27
2020-11-10T12:27
2020-11-10T12:46
шос
владимир путин
афганистан
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия намерена задействовать возможности "московского формата" для урегулирования в Афганистане, заявил президент РФ Владимир Путин."За последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех без исключения афганских сил. Намерены и далее способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности "московского формата" консультаций, в котором представлены страны-соседи Афганистана, включая, конечно, и членов нашей организации, а также США", - сказал Путин, выступая на заседании ШОС.
https://ria.ru/20200909/ssha-1576976109.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, владимир путин, афганистан, в мире