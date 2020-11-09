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Тульская область
https://ria.ru/20201109/zhile-1583812930.html
В Тульской области в новое жилье из аварийного переедут 5 тысяч человек
В Тульской области в новое жилье из аварийного переедут 5 тысяч человек
Тульская область планирует ускорить решение проблемы аварийного жилья и до 2023 года расселит более 100 тысяч квадратных метров, новые квартиры получат более 5... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:08
2020-11-09T19:08
тульская область
жилье
алексей дюмин
тульская область
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ТУЛА, 9 ноя — РИА Новости. Тульская область планирует ускорить решение проблемы аварийного жилья и до 2023 года расселит более 100 тысяч квадратных метров, новые квартиры получат более 5 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. По словам собеседника агентства, на данный момент в регионе признаны аварийными 1263 дома площадью более 342 тысяч квадратных метров. В рамках федеральной программы предполагается расселить 106,1 тысячу квадратных метров, новые квартиры получат 5,2 тысячи человек. Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы составит 4,3 миллиарда рублей. "В нынешних условиях нам следует применять нестандартные подходы в ликвидации проблемы аварийного жилого фонда. Необходимо в кратчайшие сроки найти новые механизмы и реализовать их с учетом федеральных и региональных бюджетных источников" , - обратился к членам областного правительства в понедельник губернатор области Алексей Дюмин.
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жилье, алексей дюмин, тульская область

В Тульской области в новое жилье из аварийного переедут 5 тысяч человек

19:08 09.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКлючи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТУЛА, 9 ноя — РИА Новости. Тульская область планирует ускорить решение проблемы аварийного жилья и до 2023 года расселит более 100 тысяч квадратных метров, новые квартиры получат более 5 тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По словам собеседника агентства, на данный момент в регионе признаны аварийными 1263 дома площадью более 342 тысяч квадратных метров. В рамках федеральной программы предполагается расселить 106,1 тысячу квадратных метров, новые квартиры получат 5,2 тысячи человек. Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы составит 4,3 миллиарда рублей.
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"В нынешних условиях нам следует применять нестандартные подходы в ликвидации проблемы аварийного жилого фонда. Необходимо в кратчайшие сроки найти новые механизмы и реализовать их с учетом федеральных и региональных бюджетных источников" , - обратился к членам областного правительства в понедельник губернатор области Алексей Дюмин.
 
Тульская областьЖильеАлексей ДюминТульская область
 
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