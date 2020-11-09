Форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют"
12 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют".
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Участники:
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена АКСЕНОВА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Кирилл РОДИН;
- президент фонда "Общественное мнение" Александр ОСЛОН;
- заместитель директора Института социальных наук 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Надежда ПРИСЯЖНАЯ;
- профессор института Magna Gracia, первый президент Итальянского общества социологии здоровья Гвидо ДЖАРЕЛЛИ;
- заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний в Эрфуртском университете Корнелия БЕТЧ.
На дискуссионной площадке форума эксперты обсудят и проработают вопросы повышения общественного доверия к системе здравоохранения, формирования лояльности населения и самих медицинских сотрудников, предложат практические решения для развития конструктивного диалога между пациентами, врачами и организаторами здравоохранения в посткоронавирусную эпоху.
Крупнейший в Москве Центр медико-социологических исследований в рамках деловой программы эксклюзивно представит результаты уникальных исследований, посвященных поведению населения России в период пандемии новой коронавирусной инфекции, доверию и лояльности к системе здравоохранения.
В рамках форума пройдет пленарное заседание "Доверие к системе здравоохранения", а также ряд секций: "Мифы о здравоохранении и (не)доверие к официальной медицине", "Лояльность сотрудников и пациентов: опыт медицинских организаций", "Диалог между населением и системой здравоохранения: новые решения".
Впервые к дискуссии подключатся популярные медицинские блогеры, руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки и представители общественного мнения.
Организаторы форума: Департамент здравоохранения города Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ.
Партнеры: Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, 1-ый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, фонд "Общественное мнение".
Подробная информация на сайте форума.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена АКСЕНОВА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Кирилл РОДИН;
- президент фонда "Общественное мнение" Александр ОСЛОН;
- заместитель директора Института социальных наук 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Надежда ПРИСЯЖНАЯ;
- профессор института Magna Gracia, первый президент Итальянского общества социологии здоровья Гвидо ДЖАРЕЛЛИ;
- заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний в Эрфуртском университете Корнелия БЕТЧ.
На дискуссионной площадке форума эксперты обсудят и проработают вопросы повышения общественного доверия к системе здравоохранения, формирования лояльности населения и самих медицинских сотрудников, предложат практические решения для развития конструктивного диалога между пациентами, врачами и организаторами здравоохранения в посткоронавирусную эпоху.
Крупнейший в Москве Центр медико-социологических исследований в рамках деловой программы эксклюзивно представит результаты уникальных исследований, посвященных поведению населения России в период пандемии новой коронавирусной инфекции, доверию и лояльности к системе здравоохранения.
В рамках форума пройдет пленарное заседание "Доверие к системе здравоохранения", а также ряд секций: "Мифы о здравоохранении и (не)доверие к официальной медицине", "Лояльность сотрудников и пациентов: опыт медицинских организаций", "Диалог между населением и системой здравоохранения: новые решения".
Впервые к дискуссии подключатся популярные медицинские блогеры, руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки и представители общественного мнения.
Организаторы форума: Департамент здравоохранения города Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ.
Партнеры: Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, 1-ый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, фонд "Общественное мнение".
Подробная информация на сайте форума.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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