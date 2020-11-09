Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/zdravookhranenie-1583787643.html
Форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют"
Форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют"
12 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют".
2020-11-09T16:57
2020-11-09T16:57
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1583787643.jpg?1604930235
Задать вопросУчастники:- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена АКСЕНОВА;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Кирилл РОДИН;- президент фонда "Общественное мнение" Александр ОСЛОН;- заместитель директора Института социальных наук 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Надежда ПРИСЯЖНАЯ;- профессор института Magna Gracia, первый президент Итальянского общества социологии здоровья Гвидо ДЖАРЕЛЛИ;- заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний в Эрфуртском университете Корнелия БЕТЧ.На дискуссионной площадке форума эксперты обсудят и проработают вопросы повышения общественного доверия к системе здравоохранения, формирования лояльности населения и самих медицинских сотрудников, предложат практические решения для развития конструктивного диалога между пациентами, врачами и организаторами здравоохранения в посткоронавирусную эпоху.Крупнейший в Москве Центр медико-социологических исследований в рамках деловой программы эксклюзивно представит результаты уникальных исследований, посвященных поведению населения России в период пандемии новой коронавирусной инфекции, доверию и лояльности к системе здравоохранения.В рамках форума пройдет пленарное заседание "Доверие к системе здравоохранения", а также ряд секций: "Мифы о здравоохранении и (не)доверие к официальной медицине", "Лояльность сотрудников и пациентов: опыт медицинских организаций", "Диалог между населением и системой здравоохранения: новые решения".Впервые к дискуссии подключатся популярные медицинские блогеры, руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки и представители общественного мнения.Организаторы форума: Департамент здравоохранения города Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ.Партнеры: Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, 1-ый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, фонд "Общественное мнение".Подробная информация на сайте форума.Обращаем Ваше внимание, что в&nbsp;связи с&nbsp;эпидемиологической ситуацией и&nbsp;в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют"

16:57 09.11.2020
 
Читать ria.ru в
12 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют".
Задать вопрос

Участники:
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена АКСЕНОВА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Кирилл РОДИН;
- президент фонда "Общественное мнение" Александр ОСЛОН;
- заместитель директора Института социальных наук 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Надежда ПРИСЯЖНАЯ;
- профессор института Magna Gracia, первый президент Итальянского общества социологии здоровья Гвидо ДЖАРЕЛЛИ;
- заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний в Эрфуртском университете Корнелия БЕТЧ.

На дискуссионной площадке форума эксперты обсудят и проработают вопросы повышения общественного доверия к системе здравоохранения, формирования лояльности населения и самих медицинских сотрудников, предложат практические решения для развития конструктивного диалога между пациентами, врачами и организаторами здравоохранения в посткоронавирусную эпоху.
Крупнейший в Москве Центр медико-социологических исследований в рамках деловой программы эксклюзивно представит результаты уникальных исследований, посвященных поведению населения России в период пандемии новой коронавирусной инфекции, доверию и лояльности к системе здравоохранения.

В рамках форума пройдет пленарное заседание "Доверие к системе здравоохранения", а также ряд секций: "Мифы о здравоохранении и (не)доверие к официальной медицине", "Лояльность сотрудников и пациентов: опыт медицинских организаций", "Диалог между населением и системой здравоохранения: новые решения".
Впервые к дискуссии подключатся популярные медицинские блогеры, руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки и представители общественного мнения.
Организаторы форума: Департамент здравоохранения города Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ.
Партнеры: Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, 1-ый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, фонд "Общественное мнение".

Подробная информация на сайте форума.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния