https://ria.ru/20201109/zdravookhranenie-1583787643.html

Форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют"

Форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют"

12 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет форум "Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют".

2020-11-09T16:57

2020-11-09T16:57

2020-11-09T16:57

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1583787643.jpg?1604930235

Задать вопросУчастники:- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена АКСЕНОВА;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Кирилл РОДИН;- президент фонда "Общественное мнение" Александр ОСЛОН;- заместитель директора Института социальных наук 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Надежда ПРИСЯЖНАЯ;- профессор института Magna Gracia, первый президент Итальянского общества социологии здоровья Гвидо ДЖАРЕЛЛИ;- заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний в Эрфуртском университете Корнелия БЕТЧ.На дискуссионной площадке форума эксперты обсудят и проработают вопросы повышения общественного доверия к системе здравоохранения, формирования лояльности населения и самих медицинских сотрудников, предложат практические решения для развития конструктивного диалога между пациентами, врачами и организаторами здравоохранения в посткоронавирусную эпоху.Крупнейший в Москве Центр медико-социологических исследований в рамках деловой программы эксклюзивно представит результаты уникальных исследований, посвященных поведению населения России в период пандемии новой коронавирусной инфекции, доверию и лояльности к системе здравоохранения.В рамках форума пройдет пленарное заседание "Доверие к системе здравоохранения", а также ряд секций: "Мифы о здравоохранении и (не)доверие к официальной медицине", "Лояльность сотрудников и пациентов: опыт медицинских организаций", "Диалог между населением и системой здравоохранения: новые решения".Впервые к дискуссии подключатся популярные медицинские блогеры, руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки и представители общественного мнения.Организаторы форума: Департамент здравоохранения города Москвы, НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ.Партнеры: Министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук, 1-ый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, фонд "Общественное мнение".Подробная информация на сайте форума.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы